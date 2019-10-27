Beşiktaş - Galatasaray derbisi son dakika! Falcao ve Feghouli...
Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi son dakika! Sarı-Kırmızılı ekip dün akşam Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapılan antrenmanla derbi provalarını tamamladı ve kampa girdi. Aslan’da hafif sakatlıkları bulunan Falcao ile Feghouli’nin durumları maç saatine doğru belli olacak.
Galatasaray'da son dakika gelişmesi... Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapılan son antrenmanla Beşiktaş derbisi provalarını tamamlayan Galatasaray, kampa girdi. Fatih hoca yönetiminde gerçekleşen idmanla birlikte, kritik maçın 11’i büyük ölçüde belli oldu. Ancak durumu netleşmeyen iki isim var. Bunlardan biri Kolombiyalı golcü Radamel Falcao. Aşil tendonundaki ağrısı devam eden tecrübeli futbolcunun dinlendirilme ihtimali yüksek. En iyi ihtimalle 21 kişilik kadroda kendisine yer bulabilir, ancak bu da kolay görünmüyor. Feghouli ise bir önceki idmanda takımla beraber çalışamamıştı. Hafif bir sakatlığı bulunan Cezayirli yıldızın derbide riske edilip edilmeyeceği belli değil.
İki yıldız tribüne çıkacak
Teknik patron Fatih Terim, iki oyuncu hakkındaki son kararını maç saatine doğru verecek. Elinde 14 yabancısı bulunan ve bunlardan 2’sini tribüne göndermek zorunda olan Terim’in; Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Belhanda, Babel ve Andone’ye kadroda yer vermesine kesin gözüyle bakılıyor. Falcao, Feghouli, Seri ve Donk arasından da 2 oyuncu maç kadrosu için tercih edilecek. Kontenjan piyangosunun kimlere vuracağı büyük merakla bekleniyor.
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