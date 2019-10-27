Son dakika gelişmesi... UEFA Avrupa Ligi’nde Braga ile oynanan ve 2-1 kaybedilen karşılaşmada Beşiktaş’ta eksik oyuncuların fazlalığı mağlubiyette büyük rol oynamıştı. Gökhan Gönül, Douglas, Victor Ruiz, Dorukhan, N’Koudou, Diaby ve Burak Yılmaz gibi tam 7 as oyuncusundan yararlanamayan Siyah-Beyazlılar’da derbi öncesi sevindirici gelişmeler yaşandı. Galatasaray maçının son hazırlığını dün akşam yapan Kartal’da sağ bek Gökhan Gönül, stoper Ruiz ile kanat oyuncuları N’Koudou ve Diaby de çalışmada yer aldı.

Burak oynamak istedi

Alanya maçında ağır bir sakatlık yaşayan ve en az 4 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan Dorukhan Toköz’ün yanısıra sağ bek Douglas bugünkü maçta yok. Antrenmana katılamayan isimlerden olan Burak Yılmaz iğne ile de olsa oynamak istediğini teknik heyete iletti. Geçen haftaki Ankaragücü maçından sonra hiç idman yapmayan Kral’ın son durumuna bu sabah bakılacağı, ancak oynama ihtimalinin düşük olduğu öğrenildi.

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