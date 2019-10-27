Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi... Siyah-Beyazlı futbolseverler, son dönemde alınan sonuçlara rağmen Galatasaray derbisi için satışa çıkarılan biletlere yoğun ilgi gösterdi. 150 ile bin 100 TL arasında değişkenlik gösteren biletlerin neredeyse büyük kısmı tükendi.

41 bin kapasiteli Vodafone Park Stadyumu’nu maç saatine kadar Siyah- Beyazlı taraftarların doldurarak 90 dakika boyunca takımlarına tam destek vermesi bekleniyor.

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