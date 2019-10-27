Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi... 4 yıllık görev süresinin ardından takımdan ayrılan Şenol Güneş’in yerine takımın başına gelen ancak 11 resmi maçta yalnızca 2 galibiyet alabilen Abdullah Avcı topun ağzında... Tecrübeli teknik adamın, ‘kader sınavı’ olarak görülen Galatasaray derbisini kaybetmesi durumunda Beşiktaş kariyeri sona erebilir. Bu nedenle Avcı, dev maç öncesinde tüm planlarını galibiyet üzerine kuruyor. Beraberliği dahi düşünmeyen deneyimli çalıştırıcı, Sarı-Kırmızılılar’ın artı ve eksi yönlerini öğrencilerine ezberletti.

‘Yeniden havaya girelim’

Oyuncularını kritik derbiye en iyi şekilde hazırlamaya çalışan Abdullah Avcı, dün yapılan son idman öncesinde de takımla kısa bir toplantı yaptı. Tecrübeli hocanın, “Oynanan futbol ve alınan sonuçları artık bir kenara koyalım. Yeni bir sayfa açmak istiyorsak, Galatasaray derbisi tam zamanı. Ne olursa olsun kazanmamız gereken bir maç. Taraftarımızın da desteğiyle 3 puanı alıp, yeniden havaya girelim” dediği öğrenildi.

Bu haberi de okudular Beşiktaş - Galatasaray derbisi son dakika! Burak Yılmaz oynayacak mı?