Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi son dakika gelişmesi

Haftanın en önemli maçında Beşiktaş ile Galatasaray bugün Vodafone Park’ta kozlarını paylaşacak. Dev mücadele, iki takım açısından da kritik öneme sahip. Ev sahibi Beşiktaş, yeni yönetimiyle birlikte ligde bir ivme yakalamak ve orta sıralardan kurtularak hedeflediği noktaya ilerlemek istiyor. Kara Kartal’da özellikle de teknik patron Abdullah Avcı’nın koltuğu sallanıyor. Braga ile oynanan son maçta tribünler Avcı’yı istifaya davet edip Sergen Yalçın lehine tezahüratlar yapmıştı. Takımın bugün de kötü futbol oynaması veya kötü bir sonuç alması halinde, stattan yine olumsuz sesler yükselebilir. Olası bir mağlubiyette ise Abdullah hoca ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Farklı bir hava getirecek

Galatasaray ise Avrupa’daki hayal kırıklığı sonrası moral bulmak ve zirve yarışından kopmamak adına 3 puanın peşinde. Bu sezon deplasman maçlarında sonuca gitmekte zorlanan Sarı-Kırmızılılar, bu kez şeytanın bacağını kırmak istiyor. Teknik direktör Fatih Terim, bugün derbide elde edilecek bir galibiyetin, ligde ilk yarının kalanında takıma farklı bir hava getireceğini ve zirveye bir adım daha yaklaşacaklarını düşünüyor.

Kartal’da 2 isim sınırda

Dev derbi öncesinde Beşiktaş’ta 2 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Tecrübeli sol bek Caner Erkin ile sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan stoper Victor Ruiz, sınırdaki isimler. Eğer 34 yaşındaki Caner, karşılaşmada sarı kart görürse önümüzdeki hafta Antalyaspor ile deplasmanda gerçekleşecek olan kritik mücadelede takımını yalnız bırakmak zorunda kalacak.

Galatasaray’da Belhanda ve Marcao

Vodafone Park’ta Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak olan Galatasaray’da tıpkı rakibindeki gibi 2 oyuncu sarı kart sınırında. Takımın yıldızlarından Younes Belhanda ile savunmanın en istikrarlı isimlerinden olan Marcao, dev kapışma öncesinde sınırda. İki futbolcu, sarı kart görmesi halinde gelecek hafta Türk Telekom Stadyumu’nda Çaykur Rizespor ile oynanacak mücadelede Sarı-Kırmızılı formayı giyemeyecek.

Ahmet Nur Çebi’den prim müjdesi

Fikret Orman’ın ayrılığı sonrasında yapılan seçimde Serdal Adalı ve Hürsey Tekinoktay’dan fazla oy alarak Beşiktaş’ta başkanlık koltuğuna oturan Ahmet Nur Çebi, yeni görevinde ilk kez Braga ile karşılaşmıştı. Siyah-Beyazlı futbolcuların, sahadan mağlubiyetle ayrılması sonrasında yıkılan Kara Kartal’ın yeni patronu, Galatasaray derbisi için prim dağıtmaya karar verdi. Ahmet Nur Çebi, Sarı-Kırmızılılar ile oynanan dev karşılaşmanın kazanılması durumunda her bir oyuncuya 30 bin TL verecek. Bu durumun Siyah-Beyazlı oyuncular üzerinde büyük bir moral olması bekleniyor.

Cengiz, önce salona sonra derbiye...

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bugün 15.15’te Sarı-Kırmızılılar’ın, Sinan Erdem Salonu’nda Fenerbahçe’yi konuk edeceği mücadeleyi yerinden takip edecek. Bu karşılaşmanın ardından Cengiz, futbol takımını da yalnız bırakmayacak, Vodafone Park’ın yolunu tutacak. Aslan’ın patronu, Beşiktaş- Galatasaray derbisini canlı olarak izleyecek.