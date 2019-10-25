Beşiktaş Galatasaray derbisi hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

25 Ekim 2019, Cuma 13:33
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Beşiktaş Galatasaray derbisi hazırlıklarına başladı

Braga maçında oynayan oyuncuların rejenerasyon çalışması yaptığı antrenmanda, tedavileri ve bireysel programları devam eden futbolcular ise özel çalışma gerçekleştirdiler.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, Galatasaray maçı hazırlıklarını yarın saat 18.00’de basına kapalı yapacağı idmanla tamamlayacak ve kampa girecek. 

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