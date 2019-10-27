Beşiktaş - Galatasaray derbisi enleri ve istatistikleri!
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş bu akşam Vodafone Park'ta ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. 346. kez karşı karşıya gelecek Beşiktaş - Galatasaray rekabetinde ilginç notlar bulnuyor. İşte derbi tarihine damga vuran o enler ve istatistikler.
Beşiktaş ile Galatasaray Süper Lig'de 9. haftanın en önemli mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Dev mücadele öncesi Fanatik Editörü Aslıhan Çil bu önemli derbinin istatistiklerini derledi. İşte Beşiktaş - Galatasaray rekabetinde en ilginç notlar...
Beşiktaş ile Galatasaray arasında 346. randevu...
İki takım arasında bugüne kadar oynanan 345 maçın 122'sini Galatasaray, 110'unu Beşiktaş kazanırken, 113 maç da beraberlikle sonuçlandı. İki takım lig tarihinde 122 kez karşılaştı. Bu maçlarda Galatasaray 45, Beşiktaş 35 galibiyet alırken 42 maç da berabere bitti.
Beşiktaş - Galatasaray En'ler
En farklı (BJK) galibiyeti: 4-1 (d) 1988-1989 18.Hafta
En farklı (GS) galibiyeti: 3-0 (d) 2013-2014 5.Hafta
En gollü (BJK-GS) maçları: 4-4 (d) 1967-1968 34.Hafta
Son (BJK) galibiyeti: 1-0 2018-2019 14.Hafta
Son (GS) galibiyeti: 2-0 2018-2019 31.Hafta
Son (BJK-GS) beraberliği: 2-2 2016-2017 5.Hafta
(Not: Tablo, Beşiktaş'a göre düzenlenmiştir.)
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Galatasaray deplasmanda derbi kazanamıyor!
En son 4 Ocak 2015'te Atatürk Olimpiyat'ta Siyah-Beyazlılar'ı 2-0 mağlup etti. Ardından, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın sahasına konuk olduğu son 9 lig derbisinde 4 yenilgi, 5 beraberliği var, son 5 maçta sadece 1 gol attı.
Tarih Rakip Sonuç
08-03-2015 Fenerbahçe 0-1
25-10-2015 Fenerbahçe 1-1
14-12-2015 Beşiktaş 1-2
24-09-2016 Beşiktaş 2-2
20-11-2016 Fenerbahçe 0-2
02-12-2017 Beşiktaş 0-3
17-03-2018 Fenerbahçe 0-0
02-12-2018 Beşiktaş 0-1
14-04-2019 Fenerbahçe 1-1
(Not: Tablo, Galatasaray'a göre düzenlenmiştir.)
Fatih Terim & Abdullah Avcı karşılaşmaları
Maç G B M A Y
4 2 1 1 5 4
Terim - Avcı arasında oynanan maçlar...
19-05-2019 Galatasaray Başakşehir 2-1
15-12-2018 Galatasaray Başakşehir 1-1 (d)
15-04-2018 Galatasaray Başakşehir 2-0
11-09-2011 Galatasaray Başakşehir 0-2 (d)
(Not: Sonuçlar, Fatih Terim'in takımlarına göre düzenlenmiştir.)
Fatih Terim'in derbi karnesi
O G B M A Y
Beşiktaş 30 12 12 6 44 27
Fenerbahçe 29 10 10 9 44 45
Toplam 59 22 22 15 88 72
Terim'in son döneminde tek yenilgisi var
Fatih Terim, Galatasaray teknik direktörü olarak çıktığı son dönemindeki derbilerde 1 kez kaybetti. 2 Aralık 2018'de Vodafone Park'ta Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Terim, diğer 6 maçta Fenerbahçe ile 4 kez berabere kaldı, Kartal'ı Türk Telekom'da 2 kez yendi.
Tarih Rakip Sonuç
28-09-2019 Fenerbahçe 0-0
05-05-2019 Beşiktaş 2-0
14-04-2019 Fenerbahçe 1-1 (d)
02-12-2018 Beşiktaş 0-1 (d)
02-11-2018 Fenerbahçe 2-2
29-04-2018 Beşiktaş 2-0
17-03-2018 Fenerbahçe 0-0 (d)
(Not: Sonuçlar, Galatasaray'ın attığı-yediği goller olarak düzenlenmiştir.)
Abdullah Avcı'nın büyük maç karnesi
Maç G B M A Y
Galatasaray 20 7 5 8 33 29
Fenerbahçe 22 7 5 10 24 34
Beşiktaş 20 7 8 5 23 21
Toplam 62 21 18 23 80 84
Galatasaray'ı 3 maçtır yenemiyor!
Abdullah Avcı, Galatasaray ile karşılaştığı son 3 maçı da kazanamadı. En son 18 Kasım 2017'de Fatih Terim Stadı'nda Sarı-Kırmızılılar'ı Başakşehir'in başında 5-1'lik farklı skorla mağlup etti. Ardından oynanan 3 karşılaşmada Cim Bom'un 2 galibiyeti var, 1 maç da berabere bitti.
Beşiktaş 27 Ekim'de ligde ne yaptı?
O G B M A Y
5 1 2 2 5 7
Yıl Rakip Sonuç
2014 Erciyesspor 2-3 (d)
2011 Fenerbahçe 2-2
1985 Denizlispor 1-0
1974 Boluspor 0-2 (d)
1968 Altay 0-0 (d)
(Not: Tablo, Beşiktaş'a göre düzenlenmiştir.)
Galatasaray 27 Ekim'de ligde ne yaptı?
O G B M A Y
8 7 1 - 26 6
Yıl Rakip Sonuç
2013 Kayserispor 4-2 (d)
2012 Kayserispor 3-0
2011 Trabzonspor 3-1
1996 Altay 8-1 (d)
1991 Adanademirspor 2-1
1990 Bakırköyspor 2-1
1974 Fenerbahçe 0-0 (d)
1968 Altınordu 4-0
(Not: Tablo, Galatasaray'a göre düzenlenmiştir.)
Ekim ayındaki Beşiktaş-Galatasaray lig derbileri
O G B M A Y
13 1 8 4 11 15
Tarih Stat Sonuç
31-10-2003 İnönü 0-0
21-10-2001 İnönü 2-2
21-10-2000 İnönü 3-1
02-10-1994 Ali Sami Yen 1-3
07-10-1989 Ali Sami Yen 0-0
21-10-1984 İnönü 1-3
30-10-1982 Ali Sami Yen 1-1
01-10-1972 İnönü 0-0 (d)
24-10-1970 İnönü 1-1
09-10-1966 Ali Sami Yen 2-2
17-10-1965 İnönü 0-1 (d)
29-10-1964 İnönü 0-1 (d)
28-10-1963 İnönü 0-0 (d)
(Not: Tablo, Beşiktaş'a göre düzenlenmiştir.)
Ekim ayı derbilerinde Beşiktaş ne yaptı?
Rakip Maç G B M A Y
Galatasaray 13 1 8 4 11 15
Fenerbahçe 9 4 2 3 11 11
Toplam 22 5 10 7 22 26
Ekim ayı derbilerinde Galatasaray ne yaptı?
Rakip Maç G B M A Y
Beşiktaş 13 4 8 1 15 11
Fenerbahçe 17 2 8 7 10 21
Toplam 30 6 16 8 25 32
19.00 derbilerinde üstünlük Aslan'da...
Beşiktaş, Galatasaray'ı ligde saat 19.00'da oynanan derbilerde en son 2011'de mağlup etti. Tayfur Havutçu'nun çalıştırdığı Siyah-Beyazlılar 2010-2011 sezonunun 31. haftasında İnönü'de Cim Bom'u Aurelio ve Simao'nun golleriyle 2-0 yendi. Ardından bu saatte oynanan son 9 derbide Sarı-Kırmızılılar 6'sı üst üste 7 galibiyet alırken, 2 maç berabere bitti. Beşiktaş peş peşe 6 yenilgi yaşadığı bu derbilerinin son 5'inde gol dahi atamadı.
Maç G B M A Y
38 10 9 19 44 58
(Not: Beşiktaş-Galatasaray derbileri olarak düzenlenmiştir.)
Ligdeki pazar derbileri
Maç G B M A Y
81 21 29 31 80 103
(Not: Beşiktaş-Galatasaray derbileri olarak düzenlenmiştir.)
Vodafone Park'taki 'PAZAR' derbileri
O G B M
3 2 1 -
Tarih Rakip Sonuç
02-12-2018 Galatasaray 1-0
25-02-2018 Fenerbahçe 3-1
07-05-2017 Fenerbahçe 1-1
(Not: Tablo, Beşiktaş'a göre düzenlenmiştir.)
Vodafone Park'ta hiç yenilmedi!
Vodafone Park açıldığı 11 Nisan 2016'dan bugüne Beşiktaş, pazar günü ve saat 19.00'da çıktığı 11 lig maçını da kaybetmedi. Siyah-Beyazlılar; bu karşılaşmalardan 8 galibiyet, 3 beraberlikle ayrıldı, 30 gol attı, 12 gol yedi.
2019-2020 Sezonunda; İç sahada Beşiktaş
Maç: 4
Galibiyet: 2
Beraberlik: 2
Yenilgi: -
Attığı gol: 7
Yediği gol: 2
Gol atamadığı maç: 0
Gol yemediği maç: 2
Dış sahada Galatasaray
Maç: 4
Galibiyet: 1
Beraberlik: 2
Yenilgi: 1
Attığı gol: 4
Yediği gol: 5
Gol atamadığı maç: 2
Gol yemediği maç: 1
Gol dakikaları Beşiktaş (10 gol)
Dakika Attığı Yediği
1-15 0 1
16-30 0 1
31-45 1 3
İlk yarı 1 5
46-60 4 3
61-75 1 1
76-90 4 3
İkinci yarı 9 7
Toplam 10 12
Galatasaray (9 gol)
Dakika Attığı Yediği
1-15 0 0
16-30 2 0
31-45 2 1
İlk yarı 4 1
46-60 1 0
61-75 2 2
76-90 2 5
İkinci yarı 5 7
Toplam 9 8
Lig derbilerinin gol dakikaları
Beşiktaş Galatasaray
18 1-15 23
14 16-30 21
16 31-45 26
48 İlk yarı 70
29 46-60 24
22 61-75 25
29 76-90 30
80 İkinci yarı 79
128 Toplam 149
- Hükmen 1
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EZELİ REKABETİN SAYILARI... TAKIMLARINDA;
En uzun süre oynayanlar
Beşiktaş
Şeref Görkey (1930-1950) 20 yıl
Galatasaray
Turgay Şeren (1949-1967) 19 yıl
En çok oynayanlar
Beşiktaş
Rıza Çalımbay 745 maç
Galatasaray
Turgay Şeren 631 maç
En fazla gol atanlar
Beşiktaş
Hakkı Yeten 439 maçta, 382 gol
Galatasaray
Metin Oktay 491 maçta, 545 gol
REKABETTEKİ EN'LER
En farklı skorlar
Beşiktaş-Galatasaray: 5-0 (18.03.1933+29.12.1940)
Galatasaray-Beşiktaş: 9-2 (30.06.1940)
En çok oynayanlar
BEŞİKTAŞ
Şeref Görkey 63 maç
Hakkı Yeten 61 maç
GALATASARAY
Bülent Korkmaz 48 maç
Turgay Şeren 42 maç
En çok gol atanlar
BEŞİKTAŞ
Hakkı Yeten 29 gol
Şeref Görkey 26 gol
GALATASARAY
Gündüz Kılıç 21 gol
Bir maçta en çok gol atan
Gündüz Kılıç (Galatasaray) 5 gol (30.06.1940)