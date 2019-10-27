Beşiktaş - Galatasaray derbisi enleri ve istatistikleri!

Beşiktaş ile Galatasaray Süper Lig'de 9. haftanın en önemli mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Dev mücadele öncesi Fanatik Editörü Aslıhan Çil bu önemli derbinin istatistiklerini derledi. İşte Beşiktaş - Galatasaray rekabetinde en ilginç notlar...

Beşiktaş ile Galatasaray arasında 346. randevu...

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 345 maçın 122'sini Galatasaray, 110'unu Beşiktaş kazanırken, 113 maç da beraberlikle sonuçlandı. İki takım lig tarihinde 122 kez karşılaştı. Bu maçlarda Galatasaray 45, Beşiktaş 35 galibiyet alırken 42 maç da berabere bitti.

Beşiktaş - Galatasaray En'ler

En farklı (BJK) galibiyeti: 4-1 (d) 1988-1989 18.Hafta

En farklı (GS) galibiyeti: 3-0 (d) 2013-2014 5.Hafta

En gollü (BJK-GS) maçları: 4-4 (d) 1967-1968 34.Hafta

Son (BJK) galibiyeti: 1-0 2018-2019 14.Hafta

Son (GS) galibiyeti: 2-0 2018-2019 31.Hafta

Son (BJK-GS) beraberliği: 2-2 2016-2017 5.Hafta

(Not: Tablo, Beşiktaş'a göre düzenlenmiştir.)

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Galatasaray deplasmanda derbi kazanamıyor!

En son 4 Ocak 2015'te Atatürk Olimpiyat'ta Siyah-Beyazlılar'ı 2-0 mağlup etti. Ardından, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın sahasına konuk olduğu son 9 lig derbisinde 4 yenilgi, 5 beraberliği var, son 5 maçta sadece 1 gol attı.

Tarih Rakip Sonuç

08-03-2015 Fenerbahçe 0-1

25-10-2015 Fenerbahçe 1-1

14-12-2015 Beşiktaş 1-2

24-09-2016 Beşiktaş 2-2

20-11-2016 Fenerbahçe 0-2

02-12-2017 Beşiktaş 0-3

17-03-2018 Fenerbahçe 0-0

02-12-2018 Beşiktaş 0-1

14-04-2019 Fenerbahçe 1-1

(Not: Tablo, Galatasaray'a göre düzenlenmiştir.)

Fatih Terim & Abdullah Avcı karşılaşmaları

Maç G B M A Y

4 2 1 1 5 4

Terim - Avcı arasında oynanan maçlar...

19-05-2019 Galatasaray Başakşehir 2-1

15-12-2018 Galatasaray Başakşehir 1-1 (d)

15-04-2018 Galatasaray Başakşehir 2-0

11-09-2011 Galatasaray Başakşehir 0-2 (d)

(Not: Sonuçlar, Fatih Terim'in takımlarına göre düzenlenmiştir.)

Fatih Terim'in derbi karnesi

O G B M A Y

Beşiktaş 30 12 12 6 44 27

Fenerbahçe 29 10 10 9 44 45

Toplam 59 22 22 15 88 72

Terim'in son döneminde tek yenilgisi var

Fatih Terim, Galatasaray teknik direktörü olarak çıktığı son dönemindeki derbilerde 1 kez kaybetti. 2 Aralık 2018'de Vodafone Park'ta Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Terim, diğer 6 maçta Fenerbahçe ile 4 kez berabere kaldı, Kartal'ı Türk Telekom'da 2 kez yendi.

Tarih Rakip Sonuç

28-09-2019 Fenerbahçe 0-0

05-05-2019 Beşiktaş 2-0

14-04-2019 Fenerbahçe 1-1 (d)

02-12-2018 Beşiktaş 0-1 (d)

02-11-2018 Fenerbahçe 2-2

29-04-2018 Beşiktaş 2-0

17-03-2018 Fenerbahçe 0-0 (d)

(Not: Sonuçlar, Galatasaray'ın attığı-yediği goller olarak düzenlenmiştir.)

Abdullah Avcı'nın büyük maç karnesi

Maç G B M A Y

Galatasaray 20 7 5 8 33 29

Fenerbahçe 22 7 5 10 24 34

Beşiktaş 20 7 8 5 23 21

Toplam 62 21 18 23 80 84

Galatasaray'ı 3 maçtır yenemiyor!

Abdullah Avcı, Galatasaray ile karşılaştığı son 3 maçı da kazanamadı. En son 18 Kasım 2017'de Fatih Terim Stadı'nda Sarı-Kırmızılılar'ı Başakşehir'in başında 5-1'lik farklı skorla mağlup etti. Ardından oynanan 3 karşılaşmada Cim Bom'un 2 galibiyeti var, 1 maç da berabere bitti.

Beşiktaş 27 Ekim'de ligde ne yaptı?

O G B M A Y

5 1 2 2 5 7

Yıl Rakip Sonuç

2014 Erciyesspor 2-3 (d)

2011 Fenerbahçe 2-2

1985 Denizlispor 1-0

1974 Boluspor 0-2 (d)

1968 Altay 0-0 (d)

(Not: Tablo, Beşiktaş'a göre düzenlenmiştir.)

Galatasaray 27 Ekim'de ligde ne yaptı?

O G B M A Y

8 7 1 - 26 6

Yıl Rakip Sonuç

2013 Kayserispor 4-2 (d)

2012 Kayserispor 3-0

2011 Trabzonspor 3-1

1996 Altay 8-1 (d)

1991 Adanademirspor 2-1

1990 Bakırköyspor 2-1

1974 Fenerbahçe 0-0 (d)

1968 Altınordu 4-0

(Not: Tablo, Galatasaray'a göre düzenlenmiştir.)

Ekim ayındaki Beşiktaş-Galatasaray lig derbileri

O G B M A Y

13 1 8 4 11 15

Tarih Stat Sonuç

31-10-2003 İnönü 0-0

21-10-2001 İnönü 2-2

21-10-2000 İnönü 3-1

02-10-1994 Ali Sami Yen 1-3

07-10-1989 Ali Sami Yen 0-0

21-10-1984 İnönü 1-3

30-10-1982 Ali Sami Yen 1-1

01-10-1972 İnönü 0-0 (d)

24-10-1970 İnönü 1-1

09-10-1966 Ali Sami Yen 2-2

17-10-1965 İnönü 0-1 (d)

29-10-1964 İnönü 0-1 (d)

28-10-1963 İnönü 0-0 (d)

(Not: Tablo, Beşiktaş'a göre düzenlenmiştir.)

Ekim ayı derbilerinde Beşiktaş ne yaptı?

Rakip Maç G B M A Y

Galatasaray 13 1 8 4 11 15

Fenerbahçe 9 4 2 3 11 11

Toplam 22 5 10 7 22 26

Ekim ayı derbilerinde Galatasaray ne yaptı?

Rakip Maç G B M A Y

Beşiktaş 13 4 8 1 15 11

Fenerbahçe 17 2 8 7 10 21

Toplam 30 6 16 8 25 32

19.00 derbilerinde üstünlük Aslan'da...

Beşiktaş, Galatasaray'ı ligde saat 19.00'da oynanan derbilerde en son 2011'de mağlup etti. Tayfur Havutçu'nun çalıştırdığı Siyah-Beyazlılar 2010-2011 sezonunun 31. haftasında İnönü'de Cim Bom'u Aurelio ve Simao'nun golleriyle 2-0 yendi. Ardından bu saatte oynanan son 9 derbide Sarı-Kırmızılılar 6'sı üst üste 7 galibiyet alırken, 2 maç berabere bitti. Beşiktaş peş peşe 6 yenilgi yaşadığı bu derbilerinin son 5'inde gol dahi atamadı.

Maç G B M A Y

38 10 9 19 44 58

(Not: Beşiktaş-Galatasaray derbileri olarak düzenlenmiştir.)

Ligdeki pazar derbileri

Maç G B M A Y

81 21 29 31 80 103

(Not: Beşiktaş-Galatasaray derbileri olarak düzenlenmiştir.)

Vodafone Park'taki 'PAZAR' derbileri

O G B M

3 2 1 -

Tarih Rakip Sonuç

02-12-2018 Galatasaray 1-0

25-02-2018 Fenerbahçe 3-1

07-05-2017 Fenerbahçe 1-1

(Not: Tablo, Beşiktaş'a göre düzenlenmiştir.)

Vodafone Park'ta hiç yenilmedi!

Vodafone Park açıldığı 11 Nisan 2016'dan bugüne Beşiktaş, pazar günü ve saat 19.00'da çıktığı 11 lig maçını da kaybetmedi. Siyah-Beyazlılar; bu karşılaşmalardan 8 galibiyet, 3 beraberlikle ayrıldı, 30 gol attı, 12 gol yedi.

2019-2020 Sezonunda; İç sahada Beşiktaş

Maç: 4

Galibiyet: 2

Beraberlik: 2

Yenilgi: -

Attığı gol: 7

Yediği gol: 2

Gol atamadığı maç: 0

Gol yemediği maç: 2

Dış sahada Galatasaray

Maç: 4

Galibiyet: 1

Beraberlik: 2

Yenilgi: 1

Attığı gol: 4

Yediği gol: 5

Gol atamadığı maç: 2

Gol yemediği maç: 1

Gol dakikaları Beşiktaş (10 gol)

Dakika Attığı Yediği

1-15 0 1

16-30 0 1

31-45 1 3

İlk yarı 1 5

46-60 4 3

61-75 1 1

76-90 4 3

İkinci yarı 9 7

Toplam 10 12

Galatasaray (9 gol)

Dakika Attığı Yediği

1-15 0 0

16-30 2 0

31-45 2 1

İlk yarı 4 1

46-60 1 0

61-75 2 2

76-90 2 5

İkinci yarı 5 7

Toplam 9 8

Lig derbilerinin gol dakikaları

Beşiktaş Galatasaray

18 1-15 23

14 16-30 21

16 31-45 26

48 İlk yarı 70

29 46-60 24

22 61-75 25

29 76-90 30

80 İkinci yarı 79

128 Toplam 149

- Hükmen 1

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EZELİ REKABETİN SAYILARI... TAKIMLARINDA;

En uzun süre oynayanlar

Beşiktaş

Şeref Görkey (1930-1950) 20 yıl

Galatasaray

Turgay Şeren (1949-1967) 19 yıl

En çok oynayanlar

Beşiktaş

Rıza Çalımbay 745 maç

Galatasaray

Turgay Şeren 631 maç

En fazla gol atanlar

Beşiktaş

Hakkı Yeten 439 maçta, 382 gol

Galatasaray

Metin Oktay 491 maçta, 545 gol

REKABETTEKİ EN'LER

En farklı skorlar

Beşiktaş-Galatasaray: 5-0 (18.03.1933+29.12.1940)

Galatasaray-Beşiktaş: 9-2 (30.06.1940)

En çok oynayanlar

BEŞİKTAŞ

Şeref Görkey 63 maç

Hakkı Yeten 61 maç

GALATASARAY

Bülent Korkmaz 48 maç

Turgay Şeren 42 maç

En çok gol atanlar

BEŞİKTAŞ

Hakkı Yeten 29 gol

Şeref Görkey 26 gol

GALATASARAY

Gündüz Kılıç 21 gol

Bir maçta en çok gol atan

Gündüz Kılıç (Galatasaray) 5 gol (30.06.1940)