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Beşiktaş futbolcusu Rıdvan Yılmaz: Ayağa kalkacağız

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Rıdvan Yılmaz, Yeni Malatyaspor karşılaşması sonrasında açıklamalar yaptı. Rıdvan, ayağa kalmak için her şeyi yaptıklarını söyledi.

22 Ocak 2022, Cumartesi 15:51 Son Güncelleme:
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Beşiktaş futbolcusu Rıdvan Yılmaz: Ayağa kalkacağız

Yeni Malatyaspor deplasmanından 1 puanla ayrılan Beşiktaş 'tan takımın genç isimlerinden birisi olan Rıdvan Yılmaz, karşılaşma sonrasında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Milli futbolcu bu karşılaşmada üstün oynadıklarını, kazanabilecekleri bir maçta 1 puan aldıklarını söyledi.

Genç futbolcu "Kazanabileceğimiz maçtı, biz üstün oynadık. Olmadı, üzgünüz. Kesinlikle kazanmamız gerekiyordu. Biz ayağa kalkmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Umarım ayağa kalkacağız." ifadelerini kullandı. 

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