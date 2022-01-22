Beşiktaş futbolcusu Rıdvan Yılmaz: Ayağa kalkacağız

Yeni Malatyaspor deplasmanından 1 puanla ayrılan Beşiktaş 'tan takımın genç isimlerinden birisi olan Rıdvan Yılmaz, karşılaşma sonrasında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Milli futbolcu bu karşılaşmada üstün oynadıklarını, kazanabilecekleri bir maçta 1 puan aldıklarını söyledi.

Genç futbolcu "Kazanabileceğimiz maçtı, biz üstün oynadık. Olmadı, üzgünüz. Kesinlikle kazanmamız gerekiyordu. Biz ayağa kalkmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Umarım ayağa kalkacağız." ifadelerini kullandı.