Beşiktaş futbolcusu Rachid Ghezzal: Bitiricilik sorunumuz var

Süper Lig 'in 23. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'la 1-1 berabere kalan Beşiktaş 'ta Rachid Ghezzal, maç sonunda yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İşte Ghezzal'ın Malatyaspor maçı sonrasındaki değerlendirmesi:

Üzücü bir sonuç. Galibiyet için gelmiştik, 3'te 3 yapmayı gerçekten çok istiyorduk. Bu beraberlik, bizim için kötü sonuç diyebilirim. Son maçlarda bitiricilik sorunu yaşıyoruz, bugün de 2. golü atamadık. İkinci golü atsak maç bitecektik ama atamadık. Sonrasında penaltı golüyle penaltı kaybettik.

10 numara, kanat oynarım, fark etmez. Zaten çok fazla içeri girerek oynuyorum. Kapanan rakiplere karşı gol atmak kolay olmuyor ama yapacak bir şey yok, çalışmaya devam edeceğiz.

İmkan bulduğunca maçı erken bitirip, son 20 dakikayı daha kontrollü oynamamız gerekiyor. Çünkü 1-0 olduğunda skoru korumak için çok enerji harcıyoruz.