Kara Kartal’da Ersin Destanoğlu’nun sakatlığı ve Mert Günok’un da hazır olmaması sebebiyle önceki gün Göztepe ’yle oynanan maçta kaleyi, 18 yaşındaki Emre Bilgin korumuştu. Ev sahibinin hücumcuları karşısında tam 7 pozisyonda rakiplerine geçit vermeyen Emre, performansıyla alkış toplamıştı. Başarılı file bekçisiyle ilgili olarak FANATİK’e açıklamalarda bulunan Beşiktaş Futbol Akademisi Sorumlusu Mehmet Ekşi, Emre’nin performansının tesadüf olmadığını söyledi.

‘Fiziksel anlamda...’

Ekşi, “Emre ve diğer gençlerimizin tüm verilerini Marmara Üniversitesi ile birlikte değerlendiriyoruz. Emre, çok iyi durumda. Sadece fiziksel anlamda biraz eksiklikler var. Tesis konusunu çözersek o da ortadan kalkar. Altyapı için tesisler önemli. Bu konuda başkanımız ve ekibi büyük destek veriyor. En kısa sürede harika işler olacak. 16-17 yaş grubundaki gençler 19’dan daha yetenekli. Kaleci hocası kadromuz kaliteli. Genç kaleci olarak elimizde Emir Yaşar da var. Bunlar gibi birçok genç daha var. Beşiktaş, kaleci sıkıntısı çekmez. Öz kaynak düzenimizdeki genç takımlardan sürekli geliyor ve gelmeye de devam edecek” ifadelerini kullandı.

Orhan Yıldırım