Beşiktaş forvet transferi için oyuncu arıyor

Guilherme transferinden vazgeçen Beşiktaş Yönetimi, forvet transfer çalışmalarını devam ettiriyor. TFF’nin limit konusunda Beşiktaş’a olumsuz yanıt vermesinden sonra Cenk Tosun’u Crystal Palace’a kaptıran yönetiminin, her ihtimali göz önünde tutarak birkaç oyuncuyla belli bir tarihe kadar prensip anlaşmasına vardığı bildirildi.

Mevcut kadrodan bir oyuncunun teklif alması halinde böyle bir seçeneği elinin altında tutmak isteyen idareciler, belirlenen tarihe kadar teklif gelmemesi halinde, forvet transferi dosyasını da rafa kaldıracak. Bu tarihten sonra mevcut kadrodaki oyunculara gelecek tekliflere ise yönetimin yeşil ışık yakmayacağı belirtildi. (Skorer)