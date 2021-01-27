Beşiktaş Fode Koita transferinden vazgeçti

Şampiyonluk yolunda emin adımlarla yoluna devam eden lider Beşiktaş, Kasımpaşa'dan Fode Koita'yı kadrosuna katmak istiyordu. Ortacizgi.com'un haberine göre; Kasımpaşa'nın Koita için 3,5 milyon euro bonservis istemesi üzerine Siyah Beyazlılar bu transferden vazgeçti.

Kasımpaşa'da kadro dışı olmasına rağmen Kasımpaşa'nın ciddi bir bonservis bedeli talep etmesi üzerine Beşiktaşlı yöneticilerin transferden vazgeçtikleri belirtildi.





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