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Beşiktaş Fode Koita transferinden vazgeçti

Beşiktaş transfer haberi... Beşiktaş'ın forvet hattına takviye için kadroyu katmaya düşündüğü Fode Koita konusunda kulüpler anlaşamadı. Kasımpaşa'nın istediği bonservis bedeli transferde sorun çıkardı ve Siyah Beyazlılar transferden vazgeçti.

27 Ocak 2021, Çarşamba 19:38 Son Güncelleme:
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Beşiktaş Fode Koita transferinden vazgeçti

Şampiyonluk yolunda emin adımlarla yoluna devam eden lider Beşiktaş, Kasımpaşa'dan Fode Koita'yı kadrosuna katmak istiyordu. Ortacizgi.com'un haberine göre; Kasımpaşa'nın Koita için 3,5 milyon euro bonservis istemesi üzerine Siyah Beyazlılar bu transferden vazgeçti.

Kasımpaşa'da kadro dışı olmasına rağmen Kasımpaşa'nın ciddi bir bonservis bedeli talep etmesi üzerine Beşiktaşlı yöneticilerin transferden vazgeçtikleri belirtildi.


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