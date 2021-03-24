Beşiktaş finali öncesi Antalyaspor için özel takım uçağı hazırladı

Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı ve Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Yıldıray Karaer, Antalyaspor’un kupada finale yükselmesinden dolayı heyecan duyduklarını söyledi. Antalyaspor ile yaptıkları çalışmanın Avrupa’da ses getirdiğini vurgulayan Karaer, "Antalyaspor bizi ilk günden bu yana gururlandırıyor. Biz de bu mutluluğumuzu göstermek adına, takımımızın Ziraat Türkiye Kupası finaline çıkması dolayısıyla özel bir takım uçağı hazırlamak istedik. Filomuzdan bir uçağı, tamamen Antalyaspor logosu ve kulüp renkleriyle kapladık. Ortaya çıkan çalışmadan da çok mutluyuz. Final maçı seyahatini bu uçakla yapacak oyuncularımıza güç ve enerji vereceğimize inanıyoruz." diye konuştu.

Karaer, kulübün Avrupa kupalarına gitmesi halinde yine bu uçakla yurt dışı seyahatlerini yapacağını kaydetti.

Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz ise uçağın futbolculara ekstra bir enerji ve motivasyon vereceğine dile getirdi.

"Türkiye Kupası’nı, kentimizin markası Corendon Airlines’ın bizler için hazırladığı bu uçakla Antalya’ya getirmek en büyük hedefimiz." diyen Yılmaz, "Uçağın ayrıca Antalyaspor armasıyla uluslararası hava sahasında ve havalimanlarında seferlerine devam edecek olması tanınırlığımız açısından da önemli. Dünyanın sayılı kulüpleri için yapılan bu uygulamanın kulübümüz için de gerçekleştirilmesi bize gurur verdi." ifadelerini kullandı. (AA)