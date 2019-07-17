Beşiktaş fikstür / Beşiktaş derbi maç tarihleri 2019-2020

Sezon başından beri istediği sonuçları alamayan ve Braga yenilgisiyle daha da sıkıntılı günler yaşayan siyah-beyazlı ekip, derbi galibiyetiyle nefes aldı. Rakibini, 69. dakikada Umut Nayir’in golüyle 1-0 mağlup eden Beşiktaş, bu sezonki 3. galibiyetini elde etti. Rakipleriyle 3 kez berabere kalan siyah-beyazlı ekip, puanını 12’ye yükselterek, 8. sıraya kadar çıktı.

Beşiktaş, Trabzonspor karşısında aldığı 4-1’lik yenilginin ardından çıktığı 3 maçta kalesinde gol görmedi. Söz konusu karşılaşmalarda Aytemiz Alanyaspor’u 2-0 ve Galatasaray’ı 1-0 mağlup eden ve MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş, bu karşılaşmalarda 7 puan topladı.

Abdullah Avcı yönetimindeki Beşiktaş, 6. hafta Trabzonspor, 9. hafta Galatasaray ile karşılaşırken 16. hafta maçında Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. Siyah Beyazlı ekip, fikstürde Sivasspor'u takip ediyor.

BEŞİKTAŞ FİKSTÜR

1. HAFTA

Sivasspor 3-0 Beşiktaş

2. HAFTA

Beşiktaş 3-0 Göztepe

3. HAFTA

Beşiktaş 1-1 Çaykur Rizespor

4. HAFTA

Gazişehir Gaziantep 3 - 2 Beşiktaş

5. HAFTA

Beşiktaş 1 - 1 Medipol Başakşehir

6. HAFTA

Trabzonspor 4 - 1 Beşiktaş

7. HAFTA

Beşiktaş 2 - 0 Alanyaspor

8. HAFTA

Ankaragücü 0 - 0 Beşiktaş

9. HAFTA

Beşiktaş 1 - 0 Galatasaray

10. HAFTA

Antalyaspor - Beşiktaş

11. HAFTA

Beşiktaş - Yukatel Denizlispor

12. HAFTA

Konyaspor - Beşiktaş

13. HAFTA

Beşiktaş - İstikbal Mobilya Kayserispor

14. HAFTA

Kasımpaşa - Beşiktaş

15. HAFTA

Beşiktaş - Yeni Malatyaspor

16. HAFTA

Fenerbahçe - Beşiktaş

17. HAFTA

Beşiktaş - Gençlerbirliği