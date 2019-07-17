Beşiktaş fikstür / Beşiktaş derbi maç tarihleri 2019-2020
Sezon başından beri istediği sonuçları alamayan ve Braga yenilgisiyle daha da sıkıntılı günler yaşayan siyah-beyazlı ekip, derbi galibiyetiyle nefes aldı. Rakibini, 69. dakikada Umut Nayir’in golüyle 1-0 mağlup eden Beşiktaş, bu sezonki 3. galibiyetini elde etti. Rakipleriyle 3 kez berabere kalan siyah-beyazlı ekip, puanını 12’ye yükselterek, 8. sıraya kadar çıktı. Beşiktaş fikstürü ve derbi maç tarihleri Beşiktaşlı taraftarların en çok merak ettiği konulardan. Detaylar haberimizde.
Sezon başından beri istediği sonuçları alamayan ve Braga yenilgisiyle daha da sıkıntılı günler yaşayan siyah-beyazlı ekip, derbi galibiyetiyle nefes aldı. Rakibini, 69. dakikada Umut Nayir’in golüyle 1-0 mağlup eden Beşiktaş, bu sezonki 3. galibiyetini elde etti. Rakipleriyle 3 kez berabere kalan siyah-beyazlı ekip, puanını 12’ye yükselterek, 8. sıraya kadar çıktı.
Beşiktaş, Trabzonspor karşısında aldığı 4-1’lik yenilginin ardından çıktığı 3 maçta kalesinde gol görmedi. Söz konusu karşılaşmalarda Aytemiz Alanyaspor’u 2-0 ve Galatasaray’ı 1-0 mağlup eden ve MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş, bu karşılaşmalarda 7 puan topladı.
Abdullah Avcı yönetimindeki Beşiktaş, 6. hafta Trabzonspor, 9. hafta Galatasaray ile karşılaşırken 16. hafta maçında Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. Siyah Beyazlı ekip, fikstürde Sivasspor'u takip ediyor.
1. HAFTA
Sivasspor 3-0 Beşiktaş
2. HAFTA
Beşiktaş 3-0 Göztepe
3. HAFTA
Beşiktaş 1-1 Çaykur Rizespor
4. HAFTA
Gazişehir Gaziantep 3 - 2 Beşiktaş
5. HAFTA
Beşiktaş 1 - 1 Medipol Başakşehir
6. HAFTA
Trabzonspor 4 - 1 Beşiktaş
7. HAFTA
Beşiktaş 2 - 0 Alanyaspor
8. HAFTA
Ankaragücü 0 - 0 Beşiktaş
9. HAFTA
Beşiktaş 1 - 0 Galatasaray
10. HAFTA
Antalyaspor - Beşiktaş
11. HAFTA
Beşiktaş - Yukatel Denizlispor
12. HAFTA
Konyaspor - Beşiktaş
13. HAFTA
Beşiktaş - İstikbal Mobilya Kayserispor
14. HAFTA
Kasımpaşa - Beşiktaş
15. HAFTA
Beşiktaş - Yeni Malatyaspor
16. HAFTA
Fenerbahçe - Beşiktaş
17. HAFTA
Beşiktaş - Gençlerbirliği
Fikstürün tamamı şu şekilde: