Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor peşinde! İşte Sörloth gerçekleri

İlk olarak FANATİK’in yazdığı; ‘Trabzonspor’un Sörloth’u geri getirme planı’ Bordo-Mavili taraftarları çok heyecalandırırken, bu transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor... Leipzig’e gittiği günden beri Alexander Sörloth ile sürekli iletişimde olan Bordo-Mavili yönetim, Norveçli yıldızın nabzını yoklamaya başladı. Almanya’da istediği süreleri alamayan ve beklentilerin altında bir performans sergileyen Sörloth’u 1 seneliğine tekrar kiralamak isteyen Fırtına, Leipzig cephesinin tavrını bekliyor. Hoca değişikliğine giden ve yeni sezonda takımı Jesse Marsch’a emanet edecek olan Leipzig’de, iç transfer planlaması henüz netleşmiş değil. Bu hafta Bundesliga’da oynanacak son maçların ardından Leipzig’de durum değerlendirmesi yapılacak. Trabzonspor Yönetimi de buna göre harekete geçecek.

11 milyon Euro kazandırdı

Sörloth için sadece Trabzonspor pusuda beklemiyor, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin de devrede olduğu konuşuluyor. Fakat Norveçli yıldızın sözleşmesindeki madde ibreyi tamamen Fırtına’ya çeviriyor. Bordo-Mavililer’e 11 milyon Euro kazandırarak Leipzig’e giden ve Sörloth için yapılan anlaşmaya, “Türkiye’ye bonservisi ile transferi söz konusu olması durumunda Trabzonspor öncelikle alma hakkına sahiptir” maddesi koyulmuştu.

Kiralık olursa işler değişiyor

25 yaşındaki Norveçli forvetin Türkiye'den bir kulübün kiralamak istemesinde ise bir madde yok. Kiralık teklifi Leipzig tarafından kabul edilirse bu konuda son söz Sörloth'a kalıyor. Eğer Sörloth teklifi kabul ederse kiralık olarak Trabzonspor'dan başka takımda da oynayabilir

Yüzde 20 pay hakkı da var

Sörloth’a Süper Lig’den bir teklif yapılması durumunda, Bordo-Mavililer aynı rakama eski oyuncusunu kadroya katma avantajına da sahip. Aynı zamanda Sörloth’un ilerleyen dönemde Avrupa’da bir takıma transfer olması halinde de Trabzonspor’un yüzde 20 pay hakkı bulunuyor.

Bütçesi hazır

Alexander Sörloth, Leipzig’de vergiler düşüldüğünde senelik 2.7 milyon Euro civarı bir ücret alıyor. Kulübünün kiralamaya sıcak bakması, Sörloth’un da geri dönmeyi istemesi durumunda bile Trabzonspor’un Norveçli futbolcunun yıllık maaşını karşılayamayacağı iddia edilmişti. Ancak Bordo-Mavililer’in Sörloth’a bütçe yaratmak konusunda sıkıntısı yok. 1.5 milyon Euro’yu tavan ücret olarak belirleyen Trabzonspor, kalan bölümü bonuslar ve sponsor desteği ile karşılayacak.











