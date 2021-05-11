Süper Lig'de nefesler tutuldu ve son 2 haftada oynanacak maçlar sonrasında şampiyon belli olacak. Bu maçlar öncesinde ligin 41. haftasında oynanacak ve zirveyi yakından ilgilendiren 3 maçta görev alacak VAR ve AVAR belli oldu.

Lider Beşiktaş 'ın sahasında konuk edeceği Karagümrük karşılaşmasında Ümit Öztürk VAR olarak görev yapacak.

Beşiktaş'ın en yaıın takipçisi olan Fenerbahçe 'nin sahasında Sivasspor'u konuk edeceği karşılaşmada ise Hüseyin Göçek VAR oldu.

Galatasaray 'ın deplasmanda oynayacağı Denizlispor karşılaşmasında ise Koray Gençerler VAR olarak atandı.