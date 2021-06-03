



Kadrosunda Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı’dan sonra 5. Türk için düğmeye basan Fransa Ligue 1 ekibi Lille, Ankara Keçiörengücü'nün başarılı futbolcusu Barış Alper Yılmaz için düğmeye bastı.

Bu sezon Ankara Keçiörengücü’nde gösterdiği performansla yıldızı parlayan Barış Alper Yılmaz, transfer döneminin gözdesi konumunda.

İngiltere İngiltere Championship’ten bazı ekiplerinde radarında olan Yılmaz için Lille takımı, görüşmelerini sürdürüyor.

Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'de istiyor

Türkiye’den başta Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe olmak üzere bir çok takımdan teklif alan 21 yaşındaki futbolcu için Ankara Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu, 3 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 25 pay istiyor.

Performansıyla Ümit Milli Takımı'na çağrıldı

TFF 1. Lig'de bu sezon Ankara Keçiörengücü formasını 34 maçın tamamında terleten Yılmaz, 8 gol atıp 5 de asist yaptı. Sergilediği başarılı performans sayesinde Tolunay Kafkas tarafından Ümit Milli Futbol Takımı'na çağırılan Barış Alper Yılmaz, Hırvatistan ile oynanan ve 4-1 kaybedilen müsabakada sonradan oyuna girerek ay-yıldızlılardaki ilk golünü attı.

Dün Ukrayna'yla 1-1 berabere kalınan mücadelede ise oyuna yine sonradan dahil olan Barış, Batuhan Kör’ün attığı golün asistini yaptı. (Ajansspor)