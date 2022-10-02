Beşiktaş-Fenerbahçe | Valerien Ismael: Gol hariç her şeyi yaptık

Süper Lig'in 8. haftasında derbi heyecanı yaşandı. Beşiktaş 'ın Fenerbahçe 'yi konuk ettiği dev mücadele golsüz eşitlikle geçildi. Maçın ardından Siyah-Beyazlı ekibin teknik direktörü Valerien Ismael açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Valerien Ismael, "Zor bir maç oldu. Galibiyeti alamadığımız için üzgünüz. İkinci yarı daha güçlü bir oyun oynadık, son 15-20 dakikalık süreçte gole daha yakın olan taraftık. Bazen top girmiyor, bu noktada şansa da ihtiyacınız var. İç sahada taraftar önünde her zaman kazanmak istersiniz." dedi.

"Gol hariç her şeyi yaptık"

Gol hariç tüm istediklerini sahaya yansıttıklarını da belirten Fransız teknik adam, "İstediğimiz her şeyi yaptık ama zor maçtı. İki taraf için de taktiksel anlamda her şey yaşandı. Son bölümde kontrol bizdeydi. Gol hariç her şeyi yaptık. Devrede kulübeden gelenlerin etkisinden de bahsettim. Kaçırdığımız pozisyonlar haricinde gösterdiğimiz mantaliteyi olumlu gördüm. Her şeyi iyi yaptık." sözlerini dile getirdi.

N'Koudou'nun sakatlığı

Derbi öncesi sakatlık yaşayan N'Koudou'nun durumu hakkında da konuşan Ismael, "Bu tarz maçlarda en önemli oyuncularınızla oynamak isterdiniz. Bugün N'Koudou olsa tabii ki fark yaratırdı. Haftaya göreceğiz, umarım bir sonraki maç bizimle birlikte olacak." şeklinde konuştu.

"İyi yoldayız"

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında ise Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael şu açıklamaları yaptı.

“Atmosfer yine çok iyiydi. Zor bir maçtı. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Onlara 3 puanı veremediğimizden dolayı üzgünüz. İkinci yarı daha iyi oynadık. Oyunun son bölümünde fırsatlar da bulduk. Geçen oynadığımız maça kıyasla bu iyi bir gelişme oldu. Oyunun son bölümüne kadar daha güçlü kalan taraftık. İyi yoldayız, tüm oyuncularımızı kadromuzda bulundurabildik. Kulübe katkısı da iyiydi. Her an maçı kazanabileceğimiz görüntüyü sağladık. Önümüzdeki hafta tüm sakatlar döndükten sonra daha iyi olacağız” diye konuştu.

Wout Weghorst ile maç sonunda aralarında geçen diyalog hakkında gelen soru üzerine Fransız çalıştırıcı, “Gol atamadığı için üzgündü. Son süreçte yakaladığı iki fırsat vardı. Biri dışarı gitti, biri direkten döndü. ‘Bu şekilde devam et’ dedim ona. Bazen futbol böyle olur bu skoru kabul etmeniz gerekir. Dinleneceğiz ve önümüzdeki maça hazırlanacağız” ifadelerini kullandı.





"Gol sandım"

Wout Weghorst'un direkten dönen topuna verdiği tepkiyle ilgili ise Ismael, “O an hissettiklerim stattaki herkes gibiydi. Ben de gol sandım. Vuruş anı çok iyiydi. Her şey gol olması için müsaitti ama top bir türlü çeri girmedi. O an şansa ihtiyacımız vardı. Kazanmayı istiyorduk, kazansaydık yukarıya taşıyabilecek bir galibiyet olacaktı” şeklinde konuştu.

“Jorge Jesus'a herhangi bir uyarım olmadı”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’un kendi yedek kulübelerine yaklaşmasıyla ilgili soruya ise Fransız teknik adam, “Kendisini direkt uyarmadım, sadece dördüncü hakemle diyaloglarım oldu. Bir tek sadece bir anda kendi alanın dışına çıktı, bizim kulübeye yaklaştı. O anda diyalog oldu ama onun dışında olmadı” açıklamasında bulundu.

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“Fenerbahçe ilk 70 dakika oyunu domine etmedi”

Jorge Jesus’un, ‘İlk 70 dakika oyunu domine ettik’ sözlerinin sorulmasına ise Ismael şu cevabı verdi:

“Oyun planımız aslında savunma arkasındaki verdikleri boşluktan faydalanmaktı. Bundan faydalanmak istedik. Bu şekilde daha önce net fırsatlar vermişlerdi. Devre arasında ofsayt konusu konuştuk, dikkat etmemiz gerekiyor diye. Fenerbahçe ilk 70 dakika oyunu domine ettiği kısma katılamayacağım. Bazı anlarda tehlikeli oldular. İlk yarı özelinde kolay toplar kaybettik. İkinci yarı daha az top kaybettiğimiz anlar yaşadık. Kulübe katkısı alınca oyunumuz gelişti ama finalde golü atamadık.”

“Geleceğim konusunda endişem yok”

Valerien Ismael, takımdaki geleceği konusunda ise “Geleceğim konusunda endişem yok. Siz de endişelenmeyin. İyi bir ekibim var ve iyi şeyler yapmak istiyoruz. Biz çalışıyoruz. Yüzde yüzümüzü veriyoruz ve başarı getirmek istiyoruz. Yorumları okuyup dinlemiyorum. Ben işime odaklıyım” dedi.

“Ghezzal 20 dakikadan daha fazla oynayamazdı”

Ismael, oyuncu değişiklikleriyle ilgili gelen soruya ise “Tüm futbolcularımız aynı zindelik seviyesinde değil. Ghezzal 20 dakikadan daha fazla oynayamazdı. Her futbolcumuzdan her şekilde fayda almayı isteriz ama zarar vermemek kaydıyla. Hepsi bizimle beraber olduğunda daha farklı katkılar alabiliriz” diye konuştu.



