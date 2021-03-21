Beşiktaş, Süper Lig’in 31. haftasında derbi maçta Fenerbahçe’yi ağırlıyor. Ligin 30. haftasında Medipol Başakşehir’i deplasmanda mağlup eden Beşiktaş, maç eksiğine rağmen 63 puanla en yakın rakibi Galatasaray’ın 2 puan önünde lider durumda. Bu sezon şampiyonluk yarışında yaşadığı puan kayıplarıyla zirvenin 5 puan uzağında kalan Fenerbahçe ise 58 puanla sıralamanın 3’üncü basamağında bulunuyor. Siyah-beyazlılar sezonun ilk yarısında Kadıköy’de oynanan derbi maçta sarı-lacivertli rakibini 4-3 mağlup etmişti.

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Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek. Saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakika ile ilgili tüm detaylar anbean fanatik.com.tr'de olacak.

Beşiktaş - Fenerbahçe ilk 11'ler (BJK - FB kadrolar):

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Ljajic, Larin, Aboubakar.

Fenerbahçe: Altay, Sangare, Szalai, Serdar, Caner, İrfan Can, Gustavo, Osayi, Pelkas, Valencia, Samatta

Beşiktaş-Fenerbahçe rekabetinde 353. randevu

Beşiktaş ile Fenerbahçe Süper Lig maçıyla 353. kez karşı karşıya gelecek. Vodafone Park’ta 19.00’da başlayacak derbi maçında sahaya çıkacak Beşiktaş ile Fenerbahçe, tarihlerinde daha önce 352 kez karşılaştı. İki ekip arasında 28 Kasım 1924’te Fenerbahçe’nin 4-0 galibiyetiyle başlayan 97 yıllık rekabette sarı-lacivertliler, rakibi karşısında galibiyet ve gol sayısı bakımından önde bulunuyor. Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 133, Beşiktaş 126 galibiyet aldı, 93 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Rekabette Fenerbahçe’nin 488 golüne, Beşiktaş 447 golle karşılık verdi.

Lig maçları

Fenerbahçe ile Beşiktaş, 1959 yılından bu yana düzenlenen lig maçlarında ise 129 kez karşı karşıya geldi. Ligde geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe 47, Beşiktaş 41 galibiyet aldı. Bu iki takım arasındaki 41 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Her iki takımın lig maçlarındaki gol sayısı da sezonun ilk yarısında Kadıköy’de oynanan karşılaşmada eşitlendi. İki ekip de birbirlerine 147 gol attı.

Son maç Beşiktaş’ın

Fenerbahçe ile Beşiktaş rekabetindeki son maçı siyah-beyazlı ekip kazandı. Sezonun ilk yarısında Ülker Stadı’nda oynanan karşılaşmada siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe’yi 4-3 mağlup ederek 18 yıl sonra Kadıköy’den galibiyetle döndü. Siyah-beyazlıların gollerini, Vincent Aboubakar (2), Necip Uysal ve Fabrice N’Sakala atarken, sarı-lacivertlilerin golleri Papiss Cisse ve Ozan Tufan (2)’dan gelmişti.