Beşiktaş, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

TFF, UEFA ve Kamu Kurumları İle İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan’ın da izlediği basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Teknik Direktör Valérien Ismaël’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda ve tam sahada oynanan çift kale taktik maçlarıyla tamamlandı.

Beşiktaş , Spor Toto Süper Lig ’de Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın (6 Mayıs) saat 11.00’de ilk on beş dakikasını basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek.