Süper Lig'in 36. haftasında Vodafone Park'ta oynanan ve 1-1 sona eren Beşiktaş - Fenerbahçe karşılaşmasının hakemi Arda Kardeşler'e kötü haber...

Derbinin hakemi Kardeşler'in, 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiği açıklandı.

Hukuk Müşavirliği'nce alınan karar şöyle:

"Süper Lig Hakemi ARDA KARDEŞLER'in 08.05.2022 tarihinde oynanan Beşiktaş A.Ş.-Fenerbahçe A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakası öncesi futbol camiasını küçük düşürecek tutum sergilemesi suretiyle "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Merkez Hakem Kurulu Talimatının 40. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Arda Kardeşler, Beşiktaş-Fenerbahçe maçında ne yapmıştı?

Tecrübeli hakem Kardeşler, derbinin top ve saha seçimi için yapılan para atışında madeni para yerine kripto para kullanmıştı.