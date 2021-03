Lider Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Şampiyonluk umutlarını taze tutmak isteyen Erol Bulut'lu Fenerbahçe'nin kazanmaktan başka çaresi yok. Sergen Yalçın'lı Beşiktaş ise Galatasaray'ın kaybettiği haftada Fenerbahçe engelini aşıp zirvede farkı açmak istiyor. Beşiktaş, bu sezon iç sahada topladığı 34 puanla ligin en başarılı takımı konumunda. Kara Kartal, derbiyi de kayıpsız geçip başarılı görüntüsünü sürdürmek istiyor. Kanarya'nın, Beşiktaş'a karşı en önemli kozlarının başında deplasmandaki harika formu geliyor. Sarı- Lacivertliler, 14 maçta sadece 1 kez kaybetti ve topladığı 35 puanla dış sahada ligin en iyisi.

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek. Saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakika ile ilgili tüm detaylar anbean fanatik.com.tr'de olacak.

Beşiktaş - Fenerbahçe ilk 11'ler (BJK - FB kadrolar):

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Ljajic, Larin, Aboubakar.

Fenerbahçe: Altay, Sangare, Szalai, Serdar, Caner, İrfan Can, Gustavo, Osayi, Pelkas, Valencia, Samatta

Fenerbahçe için 'ya tamam ya devam' maçı

Fenerbahçe ile Beşiktaş, 353. karşılaşmasına çıkıyor. Geride kalan 352 maçta Fenerbahçe 133, Beşiktaş 126 galibiyet alırken, 93 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Ligde oynanan son 5 maçta ise rakibini 1 kez yenebilen sarı-lacivertli ekip 2 maçta mağlup olurken 2 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı.

Evinde oynadığı maçlara oranla dış sahada daha fazla galip gelen Fenerbahçe, Beşiktaş karşılaşmasından da galip gelmenin hesaplarını yapıyor. Şampiyonluk yolunda en az puan kaybı ile ligi bitirmek isteyen sarı-lacivertliler, Beşiktaş galibiyeti ile moral bulmak istiyor. Kaybetmesi durumunda şampiyonluk yarışından uzaklaşacak olan Fenerbahçe'de Teknik Direktörü Erol Bulut maçtan kayıpsız dönmek için tüm kozlarını kullanacak.

Beşiktaş arayı açmak istiyor

63 puanla lider konumunda bulunan Beşiktaş son 6 maçtır galip geliyor. Siyah beyazlılar, Fenerbahçe karşısında da kazanarak hem galibiyet serisini sürdürmek, hem de Galatasaray'ın kaybettiği haftada ezeli rakipleriyle puan farkını daha da açmak amacında. Mevcut puan durumunda iki maç eksikle Galatasaray'ın 2, bir maç eksikle Fenerbahçe'nin 5 puan önünde olan Sergen Yalçın'ın öğrencileri yendiği takdirde farkı Fenerbahçe ile 8'e, Galatasaray'la da 5'e çıkartarak çok büyük avantaj sağlayacak. Beşiktaş, rakiplerinin BAY olduğu haftalarda kazanırsa puan farkını daha da açmış olacak.

