Bir tarafta zirveyi kovalayan Beşiktaş, diğer yanda tarihinin en sıkıntılı günlerini yaşayan Fenerbahçe. Ancak maçın adı derbi olunca akan sular duruyor. Ne eksikler, ne son maçların skorları... Bu gece Vodafone Park’ta bambaşka bir 90 dakika oynanacak. Ev sahibi Beşiktaş da rakibi Fenerbahçe de kritik sınava kilitlenmiş durumda. Beşiktaş kazanırsa Devler Ligi umudu sürecek, Fenerbahçe’ye bir zafer büyük hava getirecek. Soğuk havayı ısıtacak bir kapışma ve hepsinden önemlisi dostça bir derbi bekliyoruz.

Peki, Beşiktaş - Fenerbahçe maçını hangi şifresiz kanallar veriyor? Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Beşiktaş - Fenerbahçe maçının canlı yayınlanmasını beklenen yabancı kanallar

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Vodafone Park'ta oynanacak ve bu akşam saat 21:00'de başlayacak karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Beşiktaş - Fenerbahçe muhtemel 11'ler...

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Mirin, Caner, Atiba, Dorukhan, Quaresma, Kagawa, Güven (Lens), Burak

Fenerbahçe: Volkan, Isla, Skrtel, Sadık, İsmail(Hasanali), M.Topal, Jailson, Tolgay, Dirar, Moses, Soldado

Ljajic cezalı, 3 isim sınarda

Beşiktaş’ta, Fenerbahçe mücadelesinde Adem Ljajic, sarı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek. Dev derbi öncesi sınırda ise 3 futbolcu yer alıyor. Gary Medel, Necip Uysal ve Dorukhan Toköz, bu maçta sarı kart görmeleri halinde, önümüzdeki hafta Kayserispor ile deplasmanda oynanacak mücadelede takımlarını yalnız bırakacaklar.

Fenerbahçe'de son durum

Sarı-Lacivertliler’de, sakatlıkları bulunan Hasan Ali, Valbuena ve Mehmet Ekici’den sevindirici haber geldi. Önceki gün salondaki idmana katılan bu üç ismin, derbide maç kadrosunda yer alacağı öğrenildi. Ersun Yanal’ın, sol bekte ilk seçiminin İsmail olduğu ancak maç saatine kadar tercihini Hasan Ali’den yana kullanabileceği bildirildi.

Kanarya’da 7 oyuncu sınırda

Fenerbahçe’de, Beşiktaş mücadelesi öncesi sarı kart sınırındaki isimleri çokluğu dikkat çekiyor. Eğer bugünkü maçta Neustadter, Skrtel, Ayew, Soldado, Eljif, İsmail ya da Sadık’tan biri kart görürse, cezalı duruma düşecek ve önümüzdeki hafta sonu oynanacak olan Rize karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.

Beşiktaş'ta son durum

Siyah-Beyazlılar’da, Ljajic dışında Fenerbahçe maçı öncesi eksik oyuncu bulunmuyor. Geçtiğimiz hafta Malatya ile oynanan mücadelede Oğuzhan Özyakup, kadroda yer almamıştı. Gözünden rahatsızlığı bulunan tecrübeli futbolcunun durumunun iyi olduğu, Şenol Güneş’in kararına göre kadroya gireceği öğrenildi.

Dolmabahçe’den çıkış yok!

İnönü Stadı’nın yerine yapılan Vodafone Park’ta Beşiktaş, şimdiye kadar Süper Lig’de evinde çıktığı maçların hiçbirini kaybetmedi. Vodafone’da Siyah- Beyazlılar, bugüne kadar Galatasaray’la 3 kez, Fenerbahçe ile de 2 kez karşı karşıya geldi. Taraftarı önünde Galatasaray’a karşı 1 beraberlik ve 2 galibiyet alan Şenol Güneş’in öğrencileri, Kanarya’ya karşı da 1 beraberlik ve 1 galibiyet elde etti.

Tolgay'a özel uyarı!

Başarılı oyuncu, Fenerbahçe’ye imza attıktan sonra yaptığı açıklamalar nedeniyle Beşiktaş taraftarının tepkisini çekmişti. Ersun Yanal, bu akşamki derbiden tribünlerin olası tepkisine karşı öğrencisini uyardı. Yanal, Tolgay’la yaptığı görüşmede, “Tribünlerden sana sataşma olabilir. Seni sinirlendirmeye çalışabilirler. Sahada işine bak ve sinirlerine hakim ol” ifadelerini kullandı.

520 gündür kazanamıyor

Fenerbahçe, en son 23 Eylül 2017’de teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kadıköy’de Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etmişti. 520 gündür ligde derbi kazanamayan Fenerbahçe, bu dönemde 4 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı. Kanarya, bu şanssız süreci Beşiktaş karşısında kırmak ve galibiyet hasretine artık nokta koymak istiyor.

Vodafone Park'a yoğun bakım!

İstanbul’da son günlerde yoğun kar yağışı olması sebebiyle yönetim, stadın zeminin olumsuz etkilenmemesi için düğmeye bastı. Derbi öncesi zemin adeta yoğun bakıma alındı. Kulübün talimatı sonrasında sahanın bakımından sorumlu Hollandalı şirketin yetkililerinin, güneş panelleriyle zeminin çiminin kar yağışından minimum etkilenmesi için 2 gündür yoğun çaba sarf ettiği bildirildi. Çalışmalar maç saatine kadar sürecek. Ayrıca alttan ısıtma sistemi çalıştırılarak zeminin buz tutmasının önüne geçilecek. Öte yandan maç saatinde İstanbul’da havanın 5 derece olması ve yağış olmaması bekleniyor.

Ali Koç derbiye gidiyor

Başkan, bu sezon hiçbir maçta takımı yalnız bırakmamıştı. Ali Koç, Galatasaray’ın stadı Türk Telekom ile Trabzonspor’un stadı Medical Park’ta maç izleyen ilk Fenerbahçe başkanı olarak tarihe geçmişti. Koç, özel işleri nedeniyle perşembe günü Zenit ile deplasmanda oynanan mücadeleyi kaçırdı. Ancak başkan, bu akşam yine takımın yanında olacak. Ali Koç, kurmaylarıyla birlikte başkanlık dönemindeki ilk derbi galibiyetini yaşama temennisiyle Vodafone Park’taki yerini alacak. Başkan Koç’un karşılaşma öncesinde soyunma odasına inerek takıma motivasyon konuşması yapabileceği öğrenildi. Ali Koç, futbolculara derbi galibiyeti için özel bir prim de açıklayabilir.

1 milyor liralık derbi

Fenerbahçe tarihinde ilk kez bir derbiye düşme hattında çıksa da 97.2 milyon Euro’luk (586 milyon TL) kadro değeriyle Süper Lig’de bu alanda lider durumda. Beşiktaş’ın kadro değeri ise 77.2 milyon Euro (465 milyon TL). Kara Kartal bu rakamla 3. sırada yer alıyor. Değeri 1 milyar TL’yi aşan derbide Beşiktaş’ın en pahalı ismi olan Adem Ljajic (13 milyon Euro) cezası nedeniyle oynayamayacak. Onun yokluğunda Kara Kartal’ın en değerlisi 10 milyon Euro’luk Vida olacak. Fenerbahçe’nin piyasa değeri en yüksek ismi ise Chelsea’den 1.5 yıllığına kiralanan 18 milyon Euro’luk Victor Moses...

Dolmabahçe kapalı gişe!

Süper Lig’de bu akşam Fenerbahçe’yi ağırlayacak olan Siyah-Beyazlılar, Vodafone Park’taki dev mücadeleyi, müthiş taraftar desteği önünde oynayacak. Derbiye günler kala satışa sunulan biletlerin önemli bir bölümünün satıldığı öğrenilirken maç saatine kadar kalanların da tükenmesi bekleniyor. Saat 21.00’de başlayacak karşılaşma sırasında tribünde 40 bini Beşiktaşlı olmak üzere yaklaşık 42 bin taraftarın olması planlanıyor. Derbiye özel olarak hazırlanan Siyah-Beyazlı taraftarlar, hazırladıkları özel pankartlarla hem görsel hem de tezahüratlarıyla işitsel bir şölen gerçekleştirmeyi hedefliyor.