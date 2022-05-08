Süper Lig'in 36. haftasında konuk olduğu Beşiktaş 'la 1-1 berabere kalan Fenerbahçe 'de Filip Novak, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Vodafone Park'ta takımının tek golünü atan, Beşiktaş'ın kazandığı 2 penaltıya sebebiyet veren Çekyalı defans oyuncusu, ''Gol attığım için mutluyum ama sebep olduğum penaltı için mutlu değilim.'' dedi.

'Antrenmanlarda çalışabilmek için 1 haftam vardı'

Stoper oynamasıyla ilgili konuşan tecrübeli isim, ''Benim için pozisyon değiştirmek zordu ama daha önce oynadığım bir pozisyondu. Bu pozisyona antrenmanlarda çalışabilmek için 1 haftam vardı. Futbol bazen böyledir. Böyle bir stattan da 1 puan aldığınızda mutlu olmalısınız.'' dedi.

'Daha dikkatli olmam gerekiyor'

Novak, hisleriyle ilgili soruyu ise Novak, ''Hislerim %50-50. Gol attığımız için ve 1 puanla ayrıldığımız için mutluyum ama bu tarz hatalarla ilgili ileride daha dikkatli olmam gerekiyor. Ama futbol bu şekilde ve şu anda bunu değiştiremem.'' şeklinde yanıtladı.







