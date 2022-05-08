Beşiktaş-Fenerbahçe maçı sonrası Filip Novak'tan öz eleştiri
Fenerbahçe'nin Çekyalı defansı Filip Novak, 1-1 berabere kaldıkları Beşiktaş derbisi sonrası yayıncı kuruluşa konuştu. Gol attığı için mutlu olduğunu belirten Novak, yaptırdığı penaltılar nedeniyle üzgün olduğunu ifade etti, ''Bu tarz hatalarla ilgili ileride daha dikkatli olmam gerekiyor.'' dedi.
Süper Lig'in 36. haftasında konuk olduğu Beşiktaş 'la 1-1 berabere kalan Fenerbahçe 'de Filip Novak, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Vodafone Park'ta takımının tek golünü atan, Beşiktaş'ın kazandığı 2 penaltıya sebebiyet veren Çekyalı defans oyuncusu, ''Gol attığım için mutluyum ama sebep olduğum penaltı için mutlu değilim.'' dedi.
'Antrenmanlarda çalışabilmek için 1 haftam vardı'
Stoper oynamasıyla ilgili konuşan tecrübeli isim, ''Benim için pozisyon değiştirmek zordu ama daha önce oynadığım bir pozisyondu. Bu pozisyona antrenmanlarda çalışabilmek için 1 haftam vardı. Futbol bazen böyledir. Böyle bir stattan da 1 puan aldığınızda mutlu olmalısınız.'' dedi.
'Daha dikkatli olmam gerekiyor'
Novak, hisleriyle ilgili soruyu ise Novak, ''Hislerim %50-50. Gol attığımız için ve 1 puanla ayrıldığımız için mutluyum ama bu tarz hatalarla ilgili ileride daha dikkatli olmam gerekiyor. Ama futbol bu şekilde ve şu anda bunu değiştiremem.'' şeklinde yanıtladı.