Spor Toto Süper Lig ’de Avrupa’ya giden yolda çekişmeli karşılaşmaya ‘’Ekstra Süper Oran’’ seçeneğiyle Misli.com üzerinden bahis yapabilir ve bu heyecana ortak olabilirsiniz.

Spor Toto Süper Lig’de 36. haftanın en önemli mücadelesi Dolmabahçe’de oynanacak. Beşiktaş ile Fenerbahçe ’nin karşı karşıya geleceği karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek. Dev derbide düdük çalacak Kardeşler, top oynamak isteyen takımların favori hakemi. Kardeşler, oyunu durdurmaktan çekinen bir hakem.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI İDDAA ORANLARI! BAHİS OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN!

Dev karşılaşma öncesi iki ekibin de ciddi eksikleri bulunuyor. Beşiktaş’ta Valentin Rosier ve Francisco Montero kart cezalısı olması sebebiyle, Domagoj Vida ise babasının sağlık problemleri nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Hırvat stoperin babasının, Hırvatistan’da ciddi bir operasyon geçirdiği ve bu karşılaşma öncesi Hırvatistan’a gittiği gelen bilgiler arasında. Fenerbahçe tarafında ise Kim-Min Jae, Attila Szalai, Migeul Crespo, Arda Güler, Dimitris Pelkas sakatlıkları sebebiyle, Serdar Aziz ise kart cezası sebebiyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Bright Osayi Samuel’in durumu ise maç saatinde netleşecek. İki takımın da defans hattındaki oyuncuların yokluğu dikkat çekiyor. Dev derbi öncesi her iki takımda da savunma hatlarında hangi ikililerin oynayacağı merak konusu olurken, her iki ekibin de bu karşılaşmada kalesinde gol görmesi çok yüksek ihtimal olarak göze çarpıyor.

Misli.com üzerinden ‘’Ekstra Süper Oran’’, Canlı Bahis ve Tek maç seçeneklerine sahip bu karşılaşmada bahis severlerin dikkatini en çok çeken seçenek 1.57’lik ‘’Ekstra Süper Oran’a’’ sahip Karşılıklı Gol Var bahsi. İki takım arasında oynanan son 7 karşılaşmanın 6’sında karşılıklı gol oldu. Misli.com üzerinden ‘’Ekstra Süper Oran’’ seçeneğine sahip bu karşılaşmada canlı bahis için önemli bir bilgiyi sizlerle paylaşıyoruz.

Fenerbahçe’nin bu sezon gol dakika aralığını incelediğimizde sarı-lacivertli ekip 2. Yarılarda daha efektif bir oyun oynuyor. Fenerbahçe’nin 70. Dakikadan sonra daha atak bir oyun oynadığını görüyoruz. Beşiktaş’ın bu sezon en çok gol attığı dakika aralığı 60-70 dakikaları olurken, Fenerbahçe’nin bu sezon en çok gol yediği dakika aralığı da 60-70 dakika aralığı olarak göze çarpıyor. Özelikle ikinci yarıda seyir zevki yüksek, bol pozisyonlu bir karşılaşma izleyeceği. ‘’Ekstra Süper Oran’’, Canlı Bahis ve Tek Maç seçeneğine sahip bu karşılaşmada maçın en hareketleri dakikalarının 60-70 dakikaları aralığı olması bekleniyor.

Geçtiğimiz hafta Kayseri deplasmanında Nkodou’nun oyuna girişiyle maçı çevirmeyi başaran siyah-beyazlı ekibin, bu karşılaşmada da en güçlü silahı Nkodou olacaktır. Fenerbahçe’de ise Gaziantep maçında hırslı ve iyi performansıyla takımını galibiyete taşıyan Serdar Dursun dikkat çekiyor. Maçın genel itibariyle yüksek tempoda geçmesi ‘’Canlı Oyna’’ seçeneğini tercih edenler için nefes kesecektir. Maçın her dakikasının gol beklentisiyle geçmesi beklenirken, ‘’Ekstra Süper Oran’’ içeren bu karşılaşmada ‘’Canlı Oyna’’ seçeneğiyle birlikte heyecanınıza heyecan katmayı unutmayın.

Öne Çıkan İstatistikler

- Fenerbahçe, son 3 dış sahadaki maçında en az 4 gol attı.

- Fenerbahçe, son 7 maçında kazandı.

- Fenerbahçe, son 5 maçında ilk yarıda da ikinci yarıda da galip geldi.

- Fenerbahçe, takımının son 5 dış sahadaki maçında 2.5’ten fazla gol oldu.

- Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynadığı iç sahadaki son 6 maçında yenilmedi.

- Beşiktaş, bu sezon en çok golü 60-70 dakikaları arasında attı.

- Fenerbahçe, bu sezon en çok golü 70-90 dakikaları arasında attı.

- Beşiktaş, bu sezon en çok golü 80-90 dakikaları arasında yedi.

- Fenerbahçe, bu sezon en çok golü 60-70 dakikaları arasında yedi.

Misli.com Yorumcusu Berat Kavuş’un Tahmini

Geçen hafta Kayseri deplasmanında gülen Beşiktaş, Dolmabahçe’de Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Siyah-beyazlı ekibin dev derbi öncesi savunma hattındaki eksikleri dikkat çekiyor. Geçen hafta kendi evinde Antep’i rahat mağlup eden Fenerbahçe’de aynı problemi yaşıyor. Moralli olan iki ekibin savunma hattındaki önemli eksikleri maçın gidişatını en çok etkileyen kısım olacaktır. Her iki takımın da çok pozisyon verdiği bir maç olmasını bekliyorum. Beşiktaş-Fenerbahçe derbileri her zaman akılda kalıcı ve yüksek skorlu maçlar olarak hafızalarda yer tutuyor. Bu karşılaşmanın da hafızalarda yer edinecek bir karşılaşma olmasını bekliyorum. Her iki takımdan da gol ve goller izleyeceğimizi düşünüyorum. Dev derbi için en ideal seçenek karşılıklı gol bahsi olacaktır.