(ÖZET) Beşiktaş-Fenerbahçe maç sonucu: 3-3

Bir tarafta zirveyi kovalayan Beşiktaş, diğer yanda tarihinin en sıkıntılı günlerini yaşayan Fenerbahçe. Ancak maçın adı derbi olunca akan sular duruyor. Ne eksikler, ne son maçların skorları... Vodafone Park'ta taribi bir akşam yaşandı. İlk 45 dakika Beşiktaş'ın 3-0 üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarı ise bambaşka bir Fenerbahçe vardı. İkinci 45 dakikada hakimiyeti eline alan Sarı Lacivertli ekip eşitliği yakaladı ve mücadele 3-3 sona erdi.

Maçtan dakikalar

Beşiktaş 10. saniyede ilk şutunu çekti: Tolgay Arslan'ın orta sahada yaptığı top kaybı sonrasında Burak Yılmaz'ın vuruşu Volkan Demirel'de kaldı. Derbi tempolu başladı. Ev sahibi Siyah Beyazlılar oyuna baskı yaparak başladı.

Korkutan çarpışma

Fenerbahçe'de Skrtel'in müdahalesi sonrasında Kagawa yerde kaldı. Hakem Bülent Yıldırım, daha sakin olması yönünde Skrtel'i uyardı. Kullanılan serbest vuruş da arka ya seken top da altı pas içerisinde Ismat-Mirin ile Volkan Demirel çarpıştı. Tecrübeli file bekçisi kısa süreli bir sakatlık yaşadı.

Fenerbahçe'de kaleci Volkan'ın sakatlığı nedeniyle yedek kaleci Harun ısınmaya başladı.

Haberin fotoğrafları için tıklayın Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde kavga! Saha karıştı...

Gökhan Gönül perdeyi açtı

Mücadelenin 10. dakikasında Gökhan Gönül Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. Kagawa'nın kullandığı duran topta top arkada direkteki Vida'ya gitti. Vida ceza sahasına çevirdi. Seken topu Gökhan Gönül ağlara gönderdi. Tecrübeli sağ bek eski takımına attığı gol sonrası sevinmedi.

Bu kez penaltıdan Burak

Gökhan Gönül'ün yerde kaldığı pozisyon sonrası VAR incelemesi yapıldı ve Beşiktaş penaltı kazandı. 18. dakikada Burak'ın penaltı golüyle Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı.

27. dakika itibari ile oyunun temposu bir nebze de olsa düştü. Lens savunma arkasına uzun pas attı ancak Burak Yılmaz kısa pas için yanına gelmişti. Fenerbahçeli futbolcular araya girmeyi başardı.

31. dakikada Lens Burak'tan aldığı topla ceza sahasına topu sürdü. Pozisyonun devamında yerde kaldı ancak devam kararı çıktı.

Mücadelenin 35. dakikasında derbinin ilk sarı kartı Zajc'a çıktı. Hakeme yoğun itirazda bulunan genç futbolcu kartla cezlanadırıldı.

Maçın 45+2. dakikasında Beşiktaş Burak Yılmaz'ın golü ile skoru 3-0'a getirdi.

Maçın ilk yarısı Beşiktaş'ın 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Beşiktaş soyunma odasına 3-0 gibi farklı bir skorla gitmeyi başardı. İlk yarıyta damga vuran isim ise Kagawa oldu. Ljajic'in cezası nedeniyle ilk 11'de başlayan Japon futbolcu oynadığı futbolla göz doldurdu.

Fenerbahçe 2. yarıya 2 oyuncu değişikliği birden yaparak başladı. Isla ile Moses oyunda alınan isimler olurken Valbuena ve Ayew 2. yarıda görev yapan isimler oldu.

Maçta dakikalar 50'yi gösterdiğinde Burak Yılmaz ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunu çekti, top auta gitti.

Zajc aradaki farkı indirdi

55. dakikada Fenerbahçe Zajc'ın golü skoru 3-1'e getirdi. Nabil Dirar savunmadan ileri çıktı ve ceza sahasına pasını çıkardı. Altı pastan Zajc, topu ağlara gönderdi ve farkı 2'ye indirdi. Bu aynı zamanda Sloven futbolcunun Fenerbahçe'deki ilk golü oldu.

Derbide dakikalar 59'u gösterdiğinde bir anda saha içi karıştı. İki takım futbolcuları karşı karşıya geldi. Maçın ardından hakem Bülent Yıldırım, Nabil Dirar ve Necip Uysal'a sarı kart gösterdi.

Sadık iyi yükseldi ve topu filelere yolladı

Mücadelenin 62. dakikasında Sadık Çiftpınar'ın golü ile Fenerbahçe skoru 3-2'ye getirdi. Valbuena'nın kullandığı duran topta Sadık kafa vuruşunu yaptı ve farkı bire indirdi.

Golün ardından Beşiktaş ilk oyuncu değişikliğine gitti. Güven Yalçın yerine oyuna giren isim Caner Erkin oldu.

Müthiş bir şut ve skor eşitlendi

Maçın 67. dakikasında Hasan Ali Kaldırım'ın müthiş golü ile Fenerbahçe maçta dengeyi sağladı. Beşiktaş 3-0 öndeyken Fenerbahçe 3-3'e getirdi. Derbide inanılmaz anlar yaşandı. Hasan Ali Kaldırım ceza sahası dışında topla buluştu ve muhteşem bir şutla maça beraberliği getirdi.

74. dakikada Beşiktaş da bir oyuncu değişikliği daha gerçekleşti. Jeremain Lens yerine oyuna giren isim Quaresma oldu.

Oyuncu değişikliğinin ardından Burak Yılmaz, Mehmet Topal ile hava topuna yükselirken dengeseini sağlayamayınca rakibine faul yaptı. Hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Mücadelenin 76. dakikasında bu kez sarı kartı gören isim Sadık Çiftpınar oldu. Sadık bu kartla bir sonraki hafta Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düştü.

Burak Yılmaz gole çok yaklaştı

77. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Volkan Demirel zorlu şutu kurtarmayı başardı. Burak Yılmaz'ın çarprazındaki şutunu tecrübeli eldiven çelmeyi başardı. 80. dakikada Burak Yılmaz'ın kafa vuruşunda top direkten döndü.

Dönen topta Zajc bu sefer kaçırdı

Burak Yılmaz'ın direkten dönen topunun ardından bu kez de Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Miha Zajc ceza sahası içerisinde müsait durumda topu dışarı attı.

Fenerbahçe'de son oyuncu değişikliği 84'te gerçekleştirdi. Zajc'ın yerine oyuna giren isim Eljif Elmas oldu.

85'te de Beşiktaş son oyuncu değişikliğini gerçekleştirdi. Kagawa yerine oyuna giren isim Mustafa Pektemek oldu.

Bu kez Fenerbahçe direğe takıldı

Maçta dakikalar 87'yi gösterdiğinde Valbuena'nın kullandığı kornere Eljif Elmas kafayı vurdu. Top önce Karius'a ardından direğe çarptı.

90+7. dakikada taraftarla tartışan Hasan Ali sarı kart gördü.

Mücadelede başka gol olmayınca hakem Bülent Yıldırım maçı bitiren düdüğü çaldı. İnanılmaz bir derbiye imza atan iki ekip de sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

Maçın 11'leri

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Mirin, Adriano, Atiba, Dorukhan, Lens, Kagawa, Güven , Burak

Yedekler: Utku Yuvakuran, Necip Uysal, Enzo Roco, Caner Erkin, Muhayer Oktay, Quaresma, Oğuzhan Özyakup, Gary Medel, Mustafa Pektemek, Larin

Fenerbahçe: Volkan; Isla, Skrtel, Sadık, Hasan Ali; Mehmet Topal; Dirar, Zajc, Tolgay Arslan, Moses; Soldado

Yedekler: Harun Tekin, Roman Neustadter, İsmail Köybaşı, Serdar Aziz, Eljif Elmas, Şener Özbayraklı, Alper Potuk, Andre Ayew, Valbuena, Jailson

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Maçtan notlar

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda oynadıkları Beşiktaş derbisinde takımını 6 değişiklik yaparak sahaya sürdü.

Vodafone Park’ta yapılan karşılaşmada Yanal, geçen hafta içi UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Rusya deplasmanında Zenit karşısında çıkardığı ilk 11’de 6 değişiklik yaptı.

Tecrübeli teknik adam, Harun Tekin, Şener Özbayraklı, Alper Potuk, Jailson, Eljif Elmas ve Andre Ayew’in yerine Volkan Demirel, Mauricio Isla, Nabil Dirar, Tolgay Arslan, Miha Zajc ile Roberto Soldado’yu ilk 11’de görevlendirdi.

Tolgay Arslan’a protesto

Fenerbahçe’nin ara transfer döneminde Beşiktaş’tan kadrosuna kattığı Tolgay Arslan, ilk kez rakip olduğu eski takımının taraftarlarından tepki gördü.

Sarı-lacivertli taraftarların, ısınma hareketleri sırasında tribüne ilk çağırdığı isim Tolgay Arslan oldu. Fenerbahçeli taraftarların olduğu bölgeye giden Tolgay, taraftarı selamladı. Bu sırada Beşiktaş tribünlerinden tepki sesleri yükseldi. Tolgay’a tepki gösteren Beşiktaşlı taraftarlar, sarı-lacivertli futbolcuya doğru yabancı madde de attı.

Tolgay Arslan ayrıca Vodafone Park’a tam 118 gün sonra çıktı. Vodafone Park’a son olarak Beşiktaş’ın 29 Ekim 2018’de Demir Grup Sivasspor’la oynadığı maçta çıkan Tolgay, bu karşılaşmada yedek kulübesinde oturmuştu. Daha sonra kadro dışı bırakılan ve ara transferin son gününde Fenerbahçe’ye transferi gerçekleşen Tolgay, yaklaşık 4 ay sonra Vodafone Park’ta bu sefer rakip olarak sahada yer aldı.

Slimani ve Frey kadroda yok

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, santrforlar İslam Slimani ve Michael Frey’i maç kadrosuna almadı. Derbide 21 kişilik maç kadrosuna 11 yabancı alan ve bir hakkı daha bulunan Yanal, iki ismi de tercih etmeyerek, kadronun dışında bıraktı. Öte yandan, sakatlığı düzelmeyen Mehmet Ekici de kadroda bulunmadı.

Dört futbolcunun ilk derbi heyecanı

Fenerbahçe’de 11’de sahaya çıkan 4 futbolcu, sarı-lacivertli formayla ilk kez derbi heyecanı yaşadı. Fenerbahçe’nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Sadık Çiftpınar, Tolgay Arslan, Miha Zajc ve Victor Moses, ilk derbilerini Beşiktaş karşısında oynadı. Yedek kulübesindeki Serdar Aziz de görev alması durumunda Fenerbahçe formasıyla ilk derbi maçını oynayacak.

Soldado döndü

Fenerbahçe’de Roberto Soldado, 3 maç sonra formasına kavuştu. Kırmızı kart cezası olduğu için geçen hafta Atiker Konyaspor maçında forma giyemeyen Soldado, UEFA Avrupa Ligi’nde listede olmadığı için Zenit karşılaşmalarında da görev alamamıştı.

Yanal’ın 5 yıl sonra derbi heyecanı

Ersun Yanal, Fenerbahçe’nin başında yaklaşık 5 yıl sonra derbi heyecanı yaşadı. Tecrübeli teknik adam, sarı-lacivertlilerin başındaki son derbisini 20 Nisan 2014’te Beşiktaş’a karşı oynamıştı. Atatürk Olimpiyat Stadı’ndaki karşılaşma, 1-1 berabere bitmişti. Yaklaşık 5 yıl sonra Yanal, yine bir Beşiktaş derbisiyle Fenerbahçe’nin başında sahaya çıktı.

Fenerbahçe taraftarından yoğun ilgi

Fenerbahçeli taraftarlar, Vodafone Park’ta kendileri için ayrılan tribünün tamamını doldurdu. Ülker Stadı’ndan toplu olarak Vodafone Park’a gelen 2 bin kadar sarı-lacivertli taraftar, sorunsuz bir şekilde kendilerine ayrılan yere giriş yaptı. Taraftarlar, maçtan önce de takımlarına büyük destek verdi. İki takım taraftarları arasında maçtan önce küfürlü atışmalar da oldu.

Abdullah Çevrim unutulmadı

Fenerbahçeli oyuncular sahaya, hayatını kaybeden sarı-lacivertlilerin unutulmaz futbolcusu Abdullah Çevrim’i anmak için kollarına siyah bant takarak çıktı. Fenerbahçe’de 1966-1971 yıllarında futbol oynayan Çevrim için ayrıca maçtan önce de saygı duruşunda bulunuldu.