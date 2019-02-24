Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin VAR Hakemi Cüneyt Çakır, AVAR Hakemleri ise Abdulkadir Bitigen ve Tarık Ongun oldu.

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine hazır

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında yarın Beşiktaş’la oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında yarın Beşiktaş’la oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcuların, pas ve pres çalışmalarıyla başladığı belirtildi. İdmanın, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.

Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli futbolcular, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde kampa girdi.

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine hazır

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Fenerbahçe ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında yarın Fenerbahçe’yle oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana siyah-beyazlı futbolcuların, ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Pas ve pres çalışmalarıyla devam eden antrenmanın, tam sahada yapılan çift kale taktik maçla sona erdiği kaydedildi.

Hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlı ekip, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde kampa girdi.



