Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin iddaa oranları belli oldu!

Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbinin iddaa oranları belli oldu.

16 Temmuz 2020, Perşembe 16:38 Son Güncelleme:
- A +
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin iddaa oranları belli oldu!

Süper Lig'de sona yaklaşılırken ligin 33. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.

19 Temmuz Pazar günü oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbinin iddaa oranları belli oldu.

Belirlenen oranlara göre Beşiktaş galibiyetine 2.00, Fenerbahçe galibiyetine 2.70 oran verilirken beraberliğe ise 3.10 verildi.

Beşiktaş: 2.00

Beraberlik: 3.10

Fenerbahçe: 2.70

Şampiyonluk maçlarında oranlar ise şöyle:

Başakşehir: 1.32

Beraberlik: 3.90

Kayserispor: 5.20


Trabzonspor : 1.42

Beraberlik: 3.60

Konyaspor: 4.50

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...