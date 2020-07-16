Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin iddaa oranları belli oldu!

Süper Lig'de sona yaklaşılırken ligin 33. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.
19 Temmuz Pazar günü oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbinin iddaa oranları belli oldu.
Belirlenen oranlara göre Beşiktaş galibiyetine 2.00, Fenerbahçe galibiyetine 2.70 oran verilirken beraberliğe ise 3.10 verildi.
Beşiktaş: 2.00
Beraberlik: 3.10
Fenerbahçe: 2.70
Şampiyonluk maçlarında oranlar ise şöyle:
Başakşehir: 1.32
Beraberlik: 3.90
Kayserispor: 5.20
Trabzonspor : 1.42
Beraberlik: 3.60
Konyaspor: 4.50