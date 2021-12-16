Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına devam etti

Nevzat Demir Tesisleri'nde U-19 Akademi Takımı Teknik Sorumlusu Önder Karaveli’nin yönetiminde yapılan antrenman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Pas, 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ile minik kale maç yapılan antrenman, taktik programının yer aldığı tam saha maçın ardından gerçekleştirilen şut çalışmasıyla sona erdi.

Antrenmanı başkan Ahmet Nur Çebi, Asbaşkan Emre Kocadağ ile Taraftar ve Süleyman Seba ile Akatlar Tesislerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Bilgihan Sürmen de izledi.

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

DHA