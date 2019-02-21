Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Göreve yeni başlayan Merkez Hakem Kurulu ilk haftasında atamaları yaptı.

Haftanın en önemli maçı olan Beşiktaş -Fenerbahçe derbisini tecrübeli hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasındaki Beşiktaş-Fenerbahçe maçına atanan hakem Bülent Yıldırım, yaklaşık 1 yıl sonra derbi yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu’nda (MHK) yaşanan görev değişikliğinin ardından oynanacak ilk derbide Bülent Yıldırım düdük çalacak. Başkanlığına Sabri Çelik’in getirildiği MHK, 25 Şubat Pazartesi günü Vodafone Park’ta Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında yapılacak derbiye Ankara bölgesi hakemi Yıldırım’ı atadı.

Spor Toto Süper Lig’de 2003-2004 sezonundan bu yana görev yapan Yıldırım, son derbisine 17 Mart 2018’de çıktı. Geçen sezonun 26. haftasında Kadıköy’de oynanan maçta Fenerbahçe ile Galatasaray karşılaşırken, mücadele golsüz eşitlikle tamamlandı.

BÜLENT YILDIRIM'IN 12. DERBİSİ

Kariyerindeki 12. derbisini yönetecek Bülent Yıldırım, daha önce bir kez Beşiktaş-Fenerbahçe maçında düdük çaldı. Fenerbahçe, 2014-15 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadı’nın ev sahipliği yaptığı söz konusu maçta Beşiktaş’ı, Emenike ve Sow’un golleriyle 2-0 yendi. Yıldırım, Beşiktaş’tan Olcay Şahan’ı 42. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. Tecrübeli hakem ayrıca Beşiktaş’tan 4, Fenerbahçe’den ise 5 futbolcuya sarı kart gösterdi.

BEŞİKTAŞ, YILDIRIM İLE BİR DERBİ KAZANDI

Beşiktaş, Yıldırım’ın görev yaptığı 5 derbide sadece bir kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlılar, 2016-2017 sezonunda deplasmanda Galatasaray’ı tek golle geçti. Beşiktaş, diğer 4 maçın 2’sini kaybederken, 2 kez de eşitliği bozamadı. Fenerbahçe ise Yıldırım’ın yönettiği 7 derbi karşılaşmasında 3 beraberlik, ikişer galibiyet ve beraberlik aldı.

13 MAÇTA 8 KEZ BEYAZ NOKTAYI GÖSTERDİ

1972 doğumlu Bülent Yıldırım, bu sezon Süper Lig’de geride kalan 22 haftada 13 maça çıktı. Yıldırım, bu maçlarda toplam 66 sarı, 4 kırmızı kart çıkarırken, 8 kez de penaltı kararı verdi. Ligde 3. sırada yer alan Beşiktaş, bu sezon Yıldırım’ın yönettiği 3 maçı da kazandı. Siyah-beyazlı ekip deplasmanda Antalyaspor’u 6-2, sahasında Çaykur Rizespor’u 4-1, Akhisarspor’u da 2-1 mağlup etti. Tarihinin en kötü sezonunu geçiren ve küme düşme hattının hemen üzerinde 15. sırada bulunan Fenerbahçe ise bu sezon Yıldırım’ın düdük çaldığı maçta deplasmanda Akhisarspor’a 3-0 yenildi.

DERBİ MAÇLAR

Bülent Yıldırım’ın şu ana kadar yönettiği derbi maçlar şöyle:

Sezon Maç Skor

2009-10 Galatasaray-Beşiktaş 3-0

2010-11 Fenerbahçe-Galatasaray 0-0

2011-12 Fenerbahçe-Galatasaray 2-2

2011-12 Galatasaray-Beşiktaş 2-2 (Süper Final play-off)

2012-13 Beşiktaş-Galatasaray 3-3

2013-14 Galatasaray-Fenerbahçe 1-0 (Süper Kupa)

2013-14 Fenerbahçe-Galatasaray 2-0

2013-14 Galatasaray-Fenerbahçe 1-0

2014-15 Beşiktaş-Fenerbahçe 0-2

2016-17 Galatasaray-Beşiktaş 0-1

2017-18 Fenerbahçe-Galatasaray 0-0

Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın

20.30 Göztepe - Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu

20.30 Çaykur Rizespor - Evkur Yeni Malatyaspor: Hüseyin Göçek

23 Şubat Cumartesi

13.30 Demir Grup Sivasspor - Antalyaspor: Cüneyt Çakır

16.00 Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa: Abdulkadir Bitigen

19.00 Medipol Başakşehir - Bursaspor: Halis Özkahya

24 Şubat Pazar

13.30 MKE Ankaragücü - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halil Umut Meler

16.00 Atiker Konyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: Arda Kardeşler

19.00 Galatasaray - Akhisarspor: Suat Arslanboğa

25 Şubat Pazartesi

21.00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Bülent Yıldırım