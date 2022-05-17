Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 36. haftasında Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde hakem Arda Kardeşler’in para atışını kripto para ile gerçekleştirmesinin TFF ve MHK’nın bilgisi olmadan yapıldığını ve Kardeşler’e soruşturma açıldığını açıklamıştı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu; Kardeşler'e para atışı sırasında ' futbol camiasını küçük düşürecek hareketi' nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

Federasyondan yapılan açıklamada; ''Süper Lig Hakemi Arda Kardeşler'in, Merkez Hakem Kurulu'nun 09.05.2022 tarihli kararı ve Hukuk Müşavirliği'nin 13.05.2022 tarihli sevkine konu eylemi nedeniyle Merkez Hakem Kurulu Talimatı'nın 40/1. maddesi ve Futbol Disiplin Talimatının 25/2. maddesi uyarınca 15 gün hak mahrumiyeti ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.'' ifadeleri kullanıldı.







