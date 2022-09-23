Spor Toto Süper Lig'de yedinci hafta geride kalırken Hürriyet yazarları Fırat Aydınus ile Murat Fevzi Tanırlı, Hakem Konseyi'nde gündeme damga vuran kararları değerlendirdi.

1- Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu’nun yayıncı kuruluştaki haftalık blgilendirme programını 1 ayda bire çevirdi. Bu konuyla ilgili olarak ne düşünüyorsunuz?

FIRAT AYDINUS: MHK'NIN İSKOÇYALI EĞİTMENİ HUGH DALLAS KURALINA GÖRE OYNAMIŞ

Olacağı buydu! Yayıncıda artık MHK tarafından her hafta değerlendirme yapılmayacak. Ama haftadan haftaya pozisyonlar itibari ile bant çekimi yapılacak. 4 haftalık süreç aydan aya yayınlanacak. UEFA hakem komitesi başkanı Rosetti, MHK Başkanı Sabri Çelik’in yayında pozisyonları yorumlamasına sıcak bakmamıştı. Şimdi de sözleşmesi gereği ayda bir kez sadece hakem seminerine katılacak olan Hugh Dallas, her hafta gelip yayına çıkamam demiş. Dolayısıyla planlanan program haftalık bazda rafa kalkmış oldu. Dallas “Kuralına göre” oynamış.









MURAT FEVZİ TANIRLI: HAKEMLERİN DEĞİL HUKUKÇULARIN KATILDIĞI BİR PROGRAM YAPILMALI

“Zamana bırakalım, bağcı mı dövülecek, üzüm mü yenilecek göreceğiz” yorumunda bulunmuştum karar alındığında. Bırakın dövülmesini direkt bağcıya saldırıldı! Hakem ismine karşı nefret beslenen hastalıklı bir futbol kültüründe akademik çalışmalar yapmaya kalkmak, futbol kamuoyunu bilgilendirmeye çalışmak fantastikti, önceden de denenmişti. Ayda bir olması bir nebze daha iyi. Yayıncı kuruluşta “Kuralına Göre” ismiyle hakem programı değil, “Türkiye’de futbol, kuralına göre oynanacak şekilde kurtarılabilir mi?” sorusuna cevap arar nitelikte sadece hukukçuların katıldığı bir içerik oluşturulmalıdır.

2- Milli ara dönüşü gözler 2 Ekim’de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasınnda oynanacak derbiye çevrilecek. Ligde geride kalan 7 haftalık performanslara da bakıldığında algoritma torbasından kimin çıkmasını bekliyorsun?

FIRAT AYDINUS: MHK'NİN GİRDİĞİ VERİLEN SONRASINDA YAPAK ZEKANIN EŞLEŞTİĞİ ATANACAK

Maçın zorluk derecesi paralelinde; hakemin FIFA olup olmaması, FIFA değilse tecrübe yılı, yönettiği maç sayısının belirlenen skalanın altında olmaması, aynı takımların maçlarını 1 ile 3 hafta içinde yönetip yönetmediği ve yakın tarihte bu takımların maçlarında sorun yaşayıp yaşamaması gibi örnek veriler paralelinde çıkan sonuç MHK’ye hangi kararı aldıracak göreceğiz. MHK önce kafasında bir isim belirleyecek ve girdiği veriler sonucunda yapay zekanın sunduğu hakemler arasından belirlediği isim eşleştiğinde atayacakları netleşmiş olacak. Peki ya eşleşmezse? Eşleşir, eşleşir, rahat olun:)









MURAT FEVZİ TANIRLI: ALİ PALABIYIK, TRABZON-G.SARAY MAÇI SONRASI TEKRAR GÖREVLENDİRİLMEZ

Yapay zekayı seslendiriyorum: FIFA’lardan Halil Umut Meler, Beşiktaş-Başakşehir’de tartışıldığından şansı olmaz. Mete Kalkavan, Trabzon-Gaziantep performansıyla hemen görev alamaz. Ali Palabıyık yeni döndü ve Trabzon-G.Saray maçı sonrası yeni bir derbiye soyundurulmaz. Arda Kardeşler ilk 5 haftada algoritmik yok edildi. Zorbay Küçük “Yes-No” diyemiyor, Abdulkadir Bitigen ve Yaşar Kemal Uğurlu’nun bu sezon yönettikleri 3 maçından biri F.Bahçe. İlk 7 haftanın en iyisi Volkan Bayarslan en büyük aday. Atilla Karaoğlan burun farkıyla 2. sırada.

3- Geçen hafta Süper Lig’de kulübelerde yaşanan gerginliklerden sonra bu hafta 4 kadın hakem, 3 büyüklerin ve Başakşehir’in maçında 4.hakem olarak görev aldı. Nasıl yorumluyorsunuz?

FIRAT AYDINUS: YETER Kİ DESTEK OLUNSUN SADECE GÖZ BOYAMAKLA KALINMASIN

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin her kurulunda kadın yönetici olma düşüncesini destekliyorum. Bunun yansıması olarak kadın hakemlerimize verilen görevler olumlu atamalar. Sürdürüleceğine eminim. Kadın veya erkek hakem yerine “hakem, hakemdir” diyerek hak edenler için Süper Lig’de görev verme süreci devam etmeli. Türkiye-İtalya maçı ile Avrupa Şampiyonası’nda kadın hakem görev alması, Katar’a 6 kadın hakem çağrılması, Süper Kupa finali örneği ve en son Başakşehir-Fiorentina maçının kıdemli yardımcı hakemi. Neden bizim hakemler için uzak bir hayal olsun ki! Yeter ki destek olunsun, sadece göz boyamakla kalınmasın...





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MURAT FEVZİ TANIRLI: KADIN HAKEMLER ARACILIĞIYLA SAHA KENARINA NEZAKET GELMESİ GÜZEL

Türkiye Futbol Federasyonu’nun idari kadrolarda kadınlara mutlaka yer veren yaklaşımı ve Merkez Hakem Kurulu üzerinden sportif olarak mesajı gayet güzel. Sahada yer alan oyuncusundan kenarda bulunan teknik kadroya kadar hemen hemen her karşılaşmada hakemlere fırça atılmasının ve agresif tavırlar sergilenmesinin olağan(!) karşılandığı memleketimizde kadın hakemler aracılığıyla saha kenarına bir nebze nezaket getirilmesi güzel bir uygulama oldu. Bu görevlendirmeyi gören takımlardan da bir demet çiçek beklerdim açıkçası.

4- Peki Süper Lig’de geride kalan süreçte oynanan karşılaşmalarda kadın hakemlerin görevlendirilmesinin gerek o maçlarda, gerek de hafta genelinde sonuçları başarılı oldu mu?

FIRAT AYDINUS: KULÜPLERE TALİMAT BİLGİSİ GİTTİ ANCAK TEKNİK EKİPLER KART ENFLASYONU YAŞADI

Geçen hafta kulüplere TFF ve MHK tarafından maç sırasında teknik heyetin tutumları ve nasıl davranması gerekliliği ile ilgili talimat bilgisi yazılı olarak gönderildi. MHK Başkanı Sabri Çelik seminerde hakemlere tutarlı şekilde disiplin uygulamaları yapmalarını istediği 3 net talimat verdi. Bunlardan ikisi; teknik ekibin hakeme mobbing uygulamasında ve teknik adamların teknik alan ihlallerinde oyunun saygınlığını ve devamlılığını bozacak süreçlerdi. Ve neticede önceki haftalara göre teknik heyete gösterilen kart sayısındaki enflasyon yaşandı: 3 takımın teknik direktörü sarı kart, bir takımınki kırmızı kart gördü.





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MURAT FEVZİ TANIRLI: CAYDIRICI CEZA OLMADIKTAN SONRA KENARDA MELEKLER OLSA NE FAYDA!

Hakemliğin makus talihidir. Güzel yurdumun hangi yöresine giderseniz gidin, maça kadar hakemler sokakta ve statta devlet erkanı ilgisi görür. Ta ki ilk düdüğe kadar. Sonra hakemden kötüsü yoktur. Aynısı kadın hakemler için de ne yazık ki geçerli. Erkeklerdeki kadar azarlama, el-kolla itiraz boyutuna gelmedi belki ama yine agresiflik dikkat çekiciydi. Yıllarca profesyonel liglerde yapılanları hatırladıkça, Süper Lig’de sık görev almaları durumunda bu nezaket gösterisinin de süreceğine dair umudum yok. Otoriteden korkulmayan, caydırıcı ceza sistemi olmayan organizasyonda kenarda melekler olsa ne fayda!



