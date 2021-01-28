Pandemi nedeniyle Türkiye'de futbol müsabakaları seyircisiz bir şekilde oynanmaya devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) seyircili müsabakaların oynanması için hummalı bir çalşıma sürüyor. Yapılan planlamaya göre ise 13 Mart'tan sonra ev sahibi ekiplerin yüzde 30 seyirci kapasiteli maçların oynanması. Eğer TFF'nin planı işlerse Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi seyircili bir şekilde oynanabilecek.

Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 21 Mart'ta oynanacak. Eğer TFF planlanan seyircili kararını uygularsa derbi seyircili bir şekilde oynanmış olacak.

Bilindiği üzere TFF Başkanı Nihat Özdemir dün oynanan Süper Kupa Finali öncesi ve sonrasında yaptığı açıklamada, aşılanmış seyircilerin maçlara girebilmesi seçeneği üzerine çalıştıklarını aktarmıştı.

Bilindiği üzere bu sezon sadece localara bazı maçlarda taraftarlar alınmış ancak covid-19 vaka sayılarındaki artışlar nedeniyle ülke genelindeki kısıtlamalara spor sahaları da eklenmişti.

Orhan Yıldırım / fanatik.com.tr özel

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