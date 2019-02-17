Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta oynanacak?
Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin tarihi ve saati kesinleşti. İki takım taraftarları da "Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta oynanacak?" Sorusunun cevabını arıyordu. İşte detaylar...
Spor Toto Süper Lig'de 23 ve 24'üncü hafta maçlarının tarihleri belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, ligin 23'üncü haftasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi 25 Şubat Pazartesi günü saat 21:00'de başlayacak.
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:
23. HAFTA
22 Şubat Cuma
20:30 Göztepe - Trabzonspor
20:30 Çaykur Rizespor - Evkur Yeni Malatyaspor
23 Şubat Cumartesi
13:30 Demir Grup Sivasspor - Antalyaspor
16:00 Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa
19:00 Medipol Başakşehir - Bursaspor
24 Şubat Pazar
13:30 MKE Ankaragücü - BB Erzurumspor
16:00 Atiker Konyaspor - İstiklal Mobilya Kayserispor
19:00 Galatasaray - Akhisarspor
25 Şubat Pazartesi
21:00 Beşiktaş - Fenerbahçe
24. HAFTA
1 Mart Cuma
20:00 Antalyaspor - MKE Ankaragücü
2 Mart Cumartesi
16:00 Bursaspor - Demir Grup Sivasspor
16:00 İstiklal Mobilya Kayserispor - Beşiktaş
19:00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor
3 Mart Pazar
13:30 Atiker Konyaspor - Göztepe
16:00 Evkur Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir
19:00 BB Erzurumspor - Galatasaray
4 Mart Pazartesi
20:00 Kasımpaşa - Trabzonspor
20:00 Akhisarspor - Aytemiz Alanyaspor