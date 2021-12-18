Beşiktaş, Fenerbahçe deplasmanında kazanmak için sahaya çıkacak

Bu sezon, hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları alamayan siyah beyazlılar, Sergen Yalçın döneminde son 5 lig maçında 4 mağlubiyet 1 beraberlikle, sadece 1 puan alıp lider Trabzonspor 'un 18 puan gerisine kadar düşmüştü. Şampiyonlar Ligi'nde de 6 maçta sıfır çekilen bu kötü süreç, Sergen Yalçın'ın istifasıyla sonuçlandı. Siyah beyazlı yönetim teknik direktör konusunda çalışmalarına hemen başlarken, Kayserispor maçına U19 takımı teknik direktörü Önder Karaveli ile çıkıldı ve Kayserispor karşısında haftalar sonra 3 puan alındı. Teknik direktörlük görevi için Portekizli Bruno Pinheiro'da karar kılan siyah beyazlılar, Portekizli teknik adamı, Önder Karaveli'nin ikinci kez kulübede olacağı Fenerbahçe maçında, tribüne getirip maçı seyrettirmeyi ve sonrasında sözleşme yapmayı hesaplıyordu. Ancak; Pinheiro'nun dün gece Portekiz basınına İstanbul'a gitmeyeceğini açıklaması sonrası bu plan suya düştü.

OĞUZHAN'IN İLK 11'DE OLMASI BEKLENİYOR

Önder Karaveli'nin Kayserispor karşısında sahaya sürdüğü ilk 11'den sadece bir değişiklik yaparak Fenerbahçe maçının ilk 11'ini oluşturması bekleniyor.

Geçen hafta Serdar Saatçı'yı onbire koyarak takdir toplayan Karaveli, Fenerbahçe maçında da yine genç stopere görev verecek. Siyah beyazlıların Kadıköy deplasmanındaki defans dörtlüsü Rosier, Serdar, Vida, Rıdvan'dan oluşacak. Böylece kaleci Ersin'le beraber belki de uzun yıllar sonra bir derbi maçına defans hattında altyapıdan 3 oyuncu birden aynı anda görev almış olacak.

Orta sahada defansif görevde Josef'e şans vermeyi düşünen Karaveli'nin, hücum hattındaki dörtlüde Ghezzal, Pjanic, Oğuzhan ve Larin'i görevlendirmesi, santrforda da Batshuayi'ye forma vermesi bekleniyor.

Beşiktaş 'ın Fenerbahçe karşısındaki muhtemel ilk 11'i şu şekilde; Ersin-Rosier, Serdar, Vida, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Pjanic (Atiba), Oğuzhan, Larin, Batshuayi.

BEŞİKTAŞ'TA CEZALI YOK, SAKAT FUTBOLCU SAYISI 3

Kayserispor maçında cezalı oldukları için oynamayan Necip, Josef ve Welinton'un Fenerbahçe derbisinde oynamalarına engel bir durum bulunmuyor. Bununla birlikte siyah beyazlılarda uzun süreli sakatlıkları bulunan Mert Günok ve N'Koudou maç kadrosunda yer alamayacak. Dünkü antrenmanda yaşadığı çarpışma sonrası burnu kırılan Umut Meraş için özel maske hazırlanması ve bu şeklide maç kadrosuna dahil edilmesi düşünülüyor. Topla çalışmalara iki gün önce başlayan Alex Teixeira'nın da henüz hazır olmadığı için kadroya alınması beklenmiyor.

Bu arada 3 sarı kartı bulunan Cyle Larin, Fenerbahçe maçında sarı kart görmesi durumunda 18'inci haftada oynanacak Göztepe mücadelesinde cezalı olacak.

DHA