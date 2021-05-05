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Beşiktaş - Fatih Vatanspor finali Türk televizyonculuk tarihine geçti!

Antalya’da oynanan Beşiktaş - Fatih Vatanspor Turkcell Kadınlar Ligi finali farklı bir özelliği ile Türk televizyonculuk tarihine geçti.

05 Mayıs 2021, Çarşamba 20:37 Son Güncelleme:
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Beşiktaş - Fatih Vatanspor finali Türk televizyonculuk tarihine geçti!

Antalya’nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-21 Sağlık Çalışanları Sezonu’nda Fatih Vatan Spor’u 2-0 mağlup eden Beşiktaş Vodafone şampiyon oldu. Türk televizyonculuk tarihinde ilk kez bir futbol maçı 4 farklı kanalda 4 farklı spiker tarafından anlatıldı.

D Smart 82 numaralı kanalda maçı Melih Gümüşbıçak anlatırken; TRT Spor’da Erem Koca, Sky 360’da İlker Duralı, Sport Tv’de ise Koray Aldemir karşılaşmayı izleyenlere aktardı. D Smart’ın çeyrek finalden itibaren naklen yayınladığı Turkcell Kadınlar Ligi’nin finali Lig Radyo’dan da yayınlandı.


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DHA

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