Süper Lig 'in 3. haftasında Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçının VAR hakemi Hakan Ceylan oldu.

Beşiktaş -Fatih Karagümrük maçında Cüneyt Çakır, düdük çalacak.

İki takım arasında Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.

Beşiktaş'ın Karagümrük maçı kamp kadrosu açıklandı

Beşiktaş 'ın Süper Lig 'in 3. haftasında oynayacağı VavaCars Fatih Karagümrük maçı kamp kadrosu belli oldu.

Buna göre siyah beyazlı ekibin 21 kişilik kadrosunda şu futbolcular bulunuyor;

Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Georges Nkoudou, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Alex Teixeira