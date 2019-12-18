Beşiktaş evlatlarından iki sezonda 17 puan kaybetti

Beşiktaş bu sezon eski oyuncularının çalıştırdığı takımlara karşı 6 puan kaybetti. Sezonun ilk haftasında Rıza Çalımbay'ın ekibi Sivasspor'a 3-0 kaybeden Beşiktaş son olarak Sergen Yalçın yönetimindeki Yeni Malatyaspor'a 2-0 kaybetti. Beşiktaş bu iki maçı kazanmış olsa şu an lider konumda olacaktı.

Son iki sezonda 17 puan kaybetti

Beşiktaş bu sezon eski oyuncularının çalıştırdığı takımlara karşı 6 puan kaybederken geçen sezonda 11 puan yitirdi. Beşiktaş geçen sezon Samet Aybaba yönetimindeki Bursaspor ile 1-1 berabere kalıp iki puan, Rıza Çalımbay'ın yönettiği Konyaspor ile 2-2 berabere kalıp iki puan, Sergen Yalçın'ın yönettiği Alanyaspor ile 0-0 berabere kalıp iki puan, Mehmet Özdilek'in yönettiği Erzurumspor ile 1-1 berabere kalıp iki puan, Bayram Bektaş'ın yönettiği Göztepe karşısında 2-0 kaybedip üç puan yitirdi.