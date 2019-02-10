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Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında 15 Şubat Cuma günü deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına başladı.

10 Şubat 2019, Pazar 13:55
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Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında 15 Şubat Cuma günü deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmalarının ardından yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

Öte yandan Bursaspor ile dün oynanan lig maçında forma giyen futbolcular, salonda yenilenme çalışması yaptı.

Beşiktaşlı futbolcular, yarını izinli geçirdikten sonra hazırlıklarına 12 Şubat Salı günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

AA

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