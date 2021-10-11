Beşiktaş Esports namağlup şampiyon

Beşiktaş Esports Takımı Türkiye Espor Futbol Ligi’nde yer alan takımların katılımıyla gerçekleştirilen MYEXPERT FIFA Pro Clubs Turnuvası’nda namağlup şampiyon oldu.

Namağlup şampiyon

Kulüpten yapılan açıklamada, "Esports Takımımız, Türkiye Espor Futbol Ligi’nde yer alan takımların katılımıyla gerçekleştirilen MYEXPERT FIFA Pro Clubs Turnuvası’nda namağlup şampiyon oldu.

Yarı finalde Trabzonspor'u eledi

Turnuvanıın ilk turunda Fatih Karagümrük ile karşılaşan siyah-beyazlılarımız, rakibini 2-0 ile geçerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde AS4 Esports’u 3-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdıran ekibimiz, finale yükselme mücadelesinde Trabzonspor engelini 1-0’lık skorla geçti.

Fenerbahçe 'yi 1-0'la devirdi

Yarı finalde Galatasaray ’ı eleyen Fenerbahçe ile finalde karşılaşan Esports Takımımız, müsabakadan 1-0 galip ayrılarak MYEXPERT FIFA Pro Clubs Turnuvası’nda namağlup şampiyon oldu.

Ajansspor