Beşiktaş Esports namağlup şampiyon

Beşiktaş Esports Takımı Türkiye Espor Futbol Ligi’nde yer alan takımların katılımıyla gerçekleştirilen MYEXPERT FIFA Pro Clubs Turnuvası’nda namağlup şampiyon oldu.
Namağlup şampiyon
Kulüpten yapılan açıklamada, "Esports Takımımız, Türkiye Espor Futbol Ligi’nde yer alan takımların katılımıyla gerçekleştirilen MYEXPERT FIFA Pro Clubs Turnuvası’nda namağlup şampiyon oldu.
Yarı finalde Trabzonspor'u eledi
Turnuvanıın ilk turunda Fatih Karagümrük ile karşılaşan siyah-beyazlılarımız, rakibini 2-0 ile geçerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde AS4 Esports’u 3-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdıran ekibimiz, finale yükselme mücadelesinde Trabzonspor engelini 1-0’lık skorla geçti.
Fenerbahçe 'yi 1-0'la devirdi
Yarı finalde Galatasaray ’ı eleyen Fenerbahçe ile finalde karşılaşan Esports Takımımız, müsabakadan 1-0 galip ayrılarak MYEXPERT FIFA Pro Clubs Turnuvası’nda namağlup şampiyon oldu.
Ajansspor