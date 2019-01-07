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Beşiktaş Esports LOL Akademi takımının ana sponsoru Tink oldu

Beşiktaş Esports League of Legends takımı teknoloji koleji Tink ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

07 Ocak 2019, Pazartesi 12:10
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Beşiktaş Esports LOL Akademi takımının ana sponsoru Tink oldu

Espor şubesini kuran Beşiktaş JK, League of Legends takımı ile 2019 yılında da League of Legends Şampiyonluk Ligi’nde mücadele edecek. Bu bağlamda sponsorluk anlaşmaları ile güçlenmeyi hedefleyen Beşiktaş Esports League of Legends takımı teknoloji koleji Tink ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Tink ile yapılan anlaşma kapsamında; Beşiktaş Esports League of Legends Akademi Takımı’nda yer alan oyunculara; öğrencilerine yazılım ve girişimcilik konusunda yetkinlik kazandırarak 21. yüzyılahazırlayan Tink ile eğitimlerini de profesyonel kariyerleri ile eş zamanlı sürdürme imkanı sağlanacak.

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