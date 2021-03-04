Beşiktaş espor takımlarında ilke imza attı

BJK Esports, profesyonel espor kariyerine adım atan ilk takımlardan biridir. Profesyonel bir spor kulübü olan Beşiktaş Jimnastik Kulübü tarafından oluşturulan BJK Espors, espor kariyerinde de pek çok başarı elde etti. 2020 yılında Türkiye espor futbol liginde gösterdiği başarısıyla da adından bahsettiren Beşiktaş Esports LoL ve Zula kadrolarıyla da adından bahsettiriyor. Beşiktaş, 118. yılını kutlarken espor takımıyla da başarılarını devam ettiriyor.

1903'te kurulan ve günümüzde 14 branşta faaliyet gösteren Beşiktaş Jimnastik Kulübü, 118. yaşını kutluyor. Futbol branşında ligde 15 kez şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş, 9 kez Türkiye Kupası'nı kaldırdı. Siyah-beyazlılar, ligde 48 maçla en uzun süre yenilmeyen takım unvanının da sahibi olarak adından bahsettiriyor. Basketbolda 2 defa şampiyonluk yaşayan Beşiktaş, hentbolda ise 15 kez mutlu sona ulaştı.

Türkiye'de en çok oynanan oyunlarda birbirinden farklı başarılara imza atmış olan Beşikteş Esports, 2020 yılında Espor Futbol Ligi'nin şampiyonu oldu. Esporun son sezonlarında LoL, Valorant, Zula gibi pek çok oyunda takım kurarak adından bahsettirmeye devam ediyor.