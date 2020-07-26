Beşiktaş Espor, Novachrono ile yollarını ayırdı

Yeni bir ayrılık haberi daha Şampiyonluk Ligi’ne duyuruldu. Beşiktaş Espor, lig öncesi dönemde oldukça sansasyonel bir isim haline gelen üst koridor oyuncuları Novachrono ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Avusturyalı oyuncunun Beşiktaş Espor’a transfer olmasından sonra Türk League of Legends topluluğunda bir tartışma baş göstermişti. Üst koridor oyuncusunun tekli derecelideki performans düşüklüğü, profesyonel oyuncuların dikkatini çekmişti. Lig aşamasında ortaya koyacağı oyun merak konusu olunca haliyle Yaz Mevsimi’nin en dikkat çekici oyuncularından birisi haline gelmişti.

Novachrono, Beşiktaş Espor ile çıktığı ilk 6 maçın tamamını kazanmayı başarınca özellikle takımın taraftarları arasında sevilen bir isim oldu. Mevsimin ilerleyen karşılaşmalarında bu performansı devam ettiremeyince yerine lige çok daha alışık, tecrübeli bir isim geldi. Takımın son 4 karşılaşmasında üst koridor görevini yerli oyuncu Asım Cihat “fabFabulous” Karakaya üstleniyor.

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