Beşiktaş Espor Akademi takımının League of Legends başvuruları başladı

Vodafone FreeZone Şampiyonluk liginin sevilen takımlarından Beşiktaş Espor akademi takımı için oyuncu başvurularını başlattı. Başarılı takım Twitter üzerinden paylaştığı bir gönderiyle başvuruların başladığını oyunculara duyurdu.

05 Mayıs 2020, Salı 13:19 Son Güncelleme:
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Beşiktaş Espor Akademi takımının League of Legends başvuruları başladı

Vodafone FreeZone Şampiyonluk liginin sevilen takımlarından Beşiktaş Espor akademi takımı için oyuncu başvurularını başlattı. Başarılı takım Twitter üzerinden paylaştığı bir gönderiyle başvuruların başladığını oyunculara duyurdu.

Akademi takımı başvuruları, espor sektöründe oyunculuk anlamında kendini geliştiren ve bir espor oyuncusu olmak isteyen genç yetenekler için büyük öneme sahip. Bildiğiniz gibi akademi takımında oynayan oyuncular ana takıma yükselebilir. Ya da burdaki başarısı görülen oyunculara farklı takımlardan teklif gelebilir.

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