Geçen sezon hayal kırıklığı yaratan ve yeni sezona iddialı girmek isteyen Beşiktaş stoperdeki ilk adayı Romain Saiss'i, İstanbul'a getirip, sağlık kontrollerinden geçirmişti. Valerien Ismael'le yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Kara Kartal takımdan ayrılacak olan Cyle Larin'in boşluğunu da tanıdık bir isimle doldurmanın peşinde: Henry Onyekuru...

4.5 milyon Euro'ya gitmişti

Ülkemizde 3 farklı dönemde kiralık olarak Galatasaray forması giyen Nijeryalı futbolcu geçen sezon başında Yunanistan ekibi Olympiakos'a 4.5 milyon Euro bonservisle transfer olmuştu. 25 yaşındaki futbolcu, komşuda bekleneni veremedi, sezonu 27 maçta 1 gol, 1 asistle tamamladı.

2025'e kadar sözleşmesi var

Galatasaray'da forma giydiği 3 dönemde de ön plana çıkan Onyekuru için Beşiktaş'ın devreye girdiği öğrenilirken, tecrübeli oyuncuyla da ilk görüşmelerin yapıldığı kaydedildi. Transferin kısa süre içerisinde sonuçlanabileceği bildiriliyor. Onyekuru'nun, Olympiakos'la 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

FANATİK ÖZEL / Ömer Necati Albayrak





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