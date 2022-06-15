Beşiktaş eski Galatasaraylı Henry Onyekuru'nun peşinde!
Transferde gaza basan ve Romain Saiss'i, İstanbul'a getiren Siyah-Beyazlılar, Cyle Larin'den boşalacak olan bölgeyi Henry Onyekuru'yla doldurmayı hedefliyor. Galatasaray forması giydiği 3 farklı dönemde de farkını ortaya koyan ancak Olympiakos'ta bekleneni veremeyen Nijeryalı futbolcu ile yapılan ilk görüşmelerin olumlu geçtiği, Beşiktaş'ın kısa süre içerisinde transferi sonuçlandırabileceği öğrenildi.
Geçen sezon hayal kırıklığı yaratan ve yeni sezona iddialı girmek isteyen Beşiktaş stoperdeki ilk adayı Romain Saiss'i, İstanbul'a getirip, sağlık kontrollerinden geçirmişti. Valerien Ismael'le yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Kara Kartal takımdan ayrılacak olan Cyle Larin'in boşluğunu da tanıdık bir isimle doldurmanın peşinde: Henry Onyekuru...
4.5 milyon Euro'ya gitmişti
Ülkemizde 3 farklı dönemde kiralık olarak Galatasaray forması giyen Nijeryalı futbolcu geçen sezon başında Yunanistan ekibi Olympiakos'a 4.5 milyon Euro bonservisle transfer olmuştu. 25 yaşındaki futbolcu, komşuda bekleneni veremedi, sezonu 27 maçta 1 gol, 1 asistle tamamladı.
2025'e kadar sözleşmesi var
Galatasaray'da forma giydiği 3 dönemde de ön plana çıkan Onyekuru için Beşiktaş'ın devreye girdiği öğrenilirken, tecrübeli oyuncuyla da ilk görüşmelerin yapıldığı kaydedildi. Transferin kısa süre içerisinde sonuçlanabileceği bildiriliyor. Onyekuru'nun, Olympiakos'la 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
FANATİK ÖZEL / Ömer Necati Albayrak