Şenol Güneş yönetiminde ikinci yarıya deplasmanda aldığı Akhisarspor galibiyeti ile iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor. 29 puanla 6. sırada bulunan Beşiktaş rakibini yenerek zirve mücadelesini sürdürmek istiyor. Siyah-Beyazlılarda Vida cezası nedeniyle bu maçta forma giyemiyor.

Peki, Beşiktaş - Erzurumspor maçını hangi şifresiz kanallar veriyor? Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Beşiktaş - Erzurumspor maçının canlı yayınlanmasını beklenen yabancı kanallar

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.

Beşiktaş - Erzurumspor 11'ler...

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Necip, Mirin, Adriano, Medel, Dorukhan, Quaresma, Ljajic, Lens, Burak Yılmaz

Erzurumspor: Sehic, Auremir, Egemen, Lokman, Leo, Taylan, Scuk, İbrahim, Sunu, Emrah, Rashad Muhammed

Gözler Burak Yılmaz’da olacak

Akhisarspor maçıyla 11 yıl aradan sonra yeniden Beşiktaş formasını giyen Burak Yılmaz, 4 bin 72 gün sonra iç sahada siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıkacak.

Tecrübeli oyuncu, Beşiktaş formasıyla iç sahada son maçını 2 Aralık 2007’de Çaykur Rizespor’a karşı ligin 14. haftasında oynamış ve karşılaşma 1-1 sona ermişti.

Siyah-beyazlı taraftarların bir kısmının transfer edilmesine karşı çıktığı golcü oyuncuya tribünlerden gösterilecek tavır merak ediliyor.

Erzurumspor için final maçı

Süper Lig’de bu akşam Beşiktaş’a konuk olacak Erzurumspor’da sakat veya cezalı isim bulunmuyor. Ligin son döneminde istediği sonuçları almakta zorlanan Mehmet Özdilek’in öğrencileri, son 5 karşılaşmada galibiyet yüzü göremedi. Son olarak 24 Kasım 2018’de Antalyaspor’u 1-0’lık skorla geçen Erzurum, sonrasında Bursa, Yeni Malatya ve Konya’ya kaybetti, Fenerbahçe ve Kayseri’yle de berabere kaldı.