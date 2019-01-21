Beşiktaş Erzurumspor maçı bilet fiyatları

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına Akhisarspor galibiyetiyle başlayan Beşiktaş, ligin 19. haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek. 25 Ocak 2019 Cuma günü saat 20.30'da oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları da belli oldu.

Siyah beyazlıların resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Beşiktaşımız, Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında 25 Ocak Cuma günü saat 20.30’da Vodafone Park’ta Bş. Bld. Erzurumspor ile karşılaşacak.

Karşılaşma biletleri, yarın saat 11.00'de satışa sunulacaktır.

İŞTE BİLET FİYATLARI

1. Kategori 245TL

2. Kategori 225TL

3. Kategori 205TL

4. Kategori 195TL

5. Kategori 165TL

6. Kategori 150TL

7. Kategori 100TL

8. Kategori 90TL

VIP: 680TL

1903 A-E: 680TL

1903 B-D: 750TL

1903 C: 800TL