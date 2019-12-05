Süper Lig’de başarılı bir görüntü sergileyen Siyah-Beyazlılar, Avrupa’nın ardından üçüncü cepheyi bugün açacak. Kartal, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında bugün 3. Lig ekibi Anagold 24Erzincanspor’u konuk edecek. Teknik direktör Abdullah Avcı, bu karşılaşmada yedek ağırlıklı bir kadro sahaya sürdü. Takımın gol yükü, Umut Nayir’da olacak. Bu karşılaşmanın rövanşı, 18 Aralık Çarşamba günü Erzincan’da oynanacak.

Beşiktaş - Erzincanspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Vodafone Park’taki karşılaşma saat 20.45’te başlayacak. Mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetecek. A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Beşiktaş - Erzincanspor işte 11'ler:

Beşiktaş: Utku, Rebocho, Roco, Necip, Erdoğan, Elneny, Muhayer, Lens, Boyd, Güven, Umut

Erzincanspor: Süleyman, Yunus Emre Yok, Yunus Emre Çakır, Hüseyin Erol, Enes, Abdurrahman, Muhammed, Ayhan, Ali, Halil, Hüseyin Çiray

595 gün sonra kupa mücadelesi

Beşiktaş, 595 gün sonra kupa mücadelesine çıkacak. Kara Kartal, Ziraat Türkiye Kupası’nda son olarak 2017- 2018’de mücadele etmişti. Yarı finalde Fenerbahçe ile eşleşen Beşiktaş, rakibiyle ilk maçta 2-2 berabere kalmıştı. Siyah- Beyazlı takımdan Tolga Zengin ve Oğuzhan Özyakup, deplasmandaki maçta Fenerbahçeli taraftarlarla gerginlik yaşanırken; teknik direktör Şenol Güneş de tribünden atılan yabancı madde nedeniyle kafasından yaralanmıştı.

Geçen sezon men edilmişti

Teknik direktör Şenol Güneş, hastaneye kaldırılırken, hakem Mete Kalkavan 0-0 süren karşılaşmayı 57. dakikada tatil etmişti. Yaşanan olayların ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, yarıda kaldığı andaki şartlarla, seyircisiz oynanmasına karar vermesine rağmen Beşiktaş, sahaya çıkmama kararı vermişti.

TFF, Beşiktaş’ı hükmen mağlup sayarak, 2018-2019 sezonunda kupadan men edilmesi yönünde karar almıştı.



