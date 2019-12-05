Beşiktaş - Erzincanspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? (İşte 11'ler)
Beşiktaş - Erzincanspor maçına saatler kala taraftar arayışa geçti. Ligde 5’te 5 yapıp zirve yarışına ortak olan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında 3. Lig 1. Grup lideri Anagold 24 Erzincan’ı konuk ediyor. Abdullah Avcı yedek ağırlıklı bir kadroyu sahaya sürecek. Peki, Beşiktaş - Erzincanspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Erzincanspor maçının canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak. Beşiktaş'ın 11'i belli oldu. Siyah Beyazlı ekipte Muhayer ve Erdoğan gibi genç futbolcular kadroda yer aldı.
Süper Lig’de başarılı bir görüntü sergileyen Siyah-Beyazlılar, Avrupa’nın ardından üçüncü cepheyi bugün açacak. Kartal, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında bugün 3. Lig ekibi Anagold 24Erzincanspor’u konuk edecek. Teknik direktör Abdullah Avcı, bu karşılaşmada yedek ağırlıklı bir kadro sahaya sürdü. Takımın gol yükü, Umut Nayir’da olacak. Bu karşılaşmanın rövanşı, 18 Aralık Çarşamba günü Erzincan’da oynanacak.
Beşiktaş - Erzincanspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Vodafone Park’taki karşılaşma saat 20.45’te başlayacak. Mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetecek. A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.
Beşiktaş - Erzincanspor işte 11'ler:
Beşiktaş: Utku, Rebocho, Roco, Necip, Erdoğan, Elneny, Muhayer, Lens, Boyd, Güven, Umut
Erzincanspor: Süleyman, Yunus Emre Yok, Yunus Emre Çakır, Hüseyin Erol, Enes, Abdurrahman, Muhammed, Ayhan, Ali, Halil, Hüseyin Çiray
595 gün sonra kupa mücadelesi
Beşiktaş, 595 gün sonra kupa mücadelesine çıkacak. Kara Kartal, Ziraat Türkiye Kupası’nda son olarak 2017- 2018’de mücadele etmişti. Yarı finalde Fenerbahçe ile eşleşen Beşiktaş, rakibiyle ilk maçta 2-2 berabere kalmıştı. Siyah- Beyazlı takımdan Tolga Zengin ve Oğuzhan Özyakup, deplasmandaki maçta Fenerbahçeli taraftarlarla gerginlik yaşanırken; teknik direktör Şenol Güneş de tribünden atılan yabancı madde nedeniyle kafasından yaralanmıştı.
Geçen sezon men edilmişti
Teknik direktör Şenol Güneş, hastaneye kaldırılırken, hakem Mete Kalkavan 0-0 süren karşılaşmayı 57. dakikada tatil etmişti. Yaşanan olayların ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, yarıda kaldığı andaki şartlarla, seyircisiz oynanmasına karar vermesine rağmen Beşiktaş, sahaya çıkmama kararı vermişti.
TFF, Beşiktaş’ı hükmen mağlup sayarak, 2018-2019 sezonunda kupadan men edilmesi yönünde karar almıştı.