Stoper bölgesini güçlendirmek isteyen ve ilk olarak Romain Saiss'e imzayı attıran Kara Kartal, İstanbulspor'un genç savunmacısı Emrecan Uzunhan için de girişimlere başladı. Beşiktaş , 21 yaşındaki stoper için oyuncu artı para formülünü devreye alacak. Siyah beyazlıların takasta kullanması en yüksek ihtimal olan oyuncu ise Tyler Boyd olarak görülüyor..

Öte yandan Rıdvan Yılmaz'ın anlaşma sağladığı Eintracht Frankfurt'un da anlaşmayı resmileştirmek için siyah beyazlılardan haber beklediği ve bir kaç gün içinde bu transferin de sonuçlanacağı gelen bilgiler arasında... (Bein Sports)