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Beşiktaş Emrecan Uzunhan transferini açıklayacak!

Kartal, stoper transferinde son olarak rotayı İstanbulspor’a çevirmişti. Emrecan Uzunhan için İstanbulspor’la yaptığı görüşmeleri tamamlayan Beşiktaş, 21 yaşındaki futbolcu için kulübüne 2 milyon Euro artı sonraki satıştan yüzde 50 kâr payı verecek.

07 Temmuz 2022, Perşembe 07:26 Son Güncelleme:
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Beşiktaş Emrecan Uzunhan transferini açıklayacak!

Kartal, stoper transferinde son olarak rotayı İstanbulspor’a çevirmişti. Emrecan Uzunhan için İstanbulspor’la yaptığı görüşmeleri tamamlayan Beşiktaş , 21 yaşındaki futbolcu için kulübüne 2 milyon Euro artı sonraki satıştan yüzde 50 kâr payı verecek.

Genç oyuncunun, transferinin bugün resmiyet kazanmasının ardından, Siyah-Beyazlı formayı giymesi bekleniyor.

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