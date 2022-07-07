Beşiktaş Emrecan Uzunhan transferini açıklayacak!

Kartal, stoper transferinde son olarak rotayı İstanbulspor’a çevirmişti. Emrecan Uzunhan için İstanbulspor’la yaptığı görüşmeleri tamamlayan Beşiktaş , 21 yaşındaki futbolcu için kulübüne 2 milyon Euro artı sonraki satıştan yüzde 50 kâr payı verecek.

Genç oyuncunun, transferinin bugün resmiyet kazanmasının ardından, Siyah-Beyazlı formayı giymesi bekleniyor.